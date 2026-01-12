「加害生徒にも未来がある」と学校側が加害生徒を擁護し、世間から炎上を招く――。そんな昨今の「教育」に鋭く切り込むコメンテーターのエンドウさんが主人公の漫画『反逆コメンテーターエンドウさん』について、作者である洋介犬のコメントとともに紹介する。【漫画】本編を読む■「加害生徒にも未来がある」とコメントした学校側の対応に加害者擁護教師とコメンテーターエンドウさん加害者擁護教師とコメンテーターエンドウさん