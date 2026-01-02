【2026年の運勢】タロット鑑定師mimiel先生による12星座別占い「FORTUNE TAROT」。2026年始まりの1月、あなたの運勢は……？常識が変わる年「あるべき」から「ありたい」へ2026年から吹き始める「新しい風」。これまでの重たいルールや常識を吹き飛ぶような、既存の価値観がゆれ動く年になります。それは決して怖いものではなく「もう、誰かの正解を生きなくていいよ」という、全肯定のメッセージなのです。縛られていた重いものを