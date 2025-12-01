ÃËÀ­¤Î¹¥°Õ¤Ï¡¢À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤äÏÃ¤·Êý¤Ë¤âÉ½¤ì¤ë¤â¤Î¡£ÉáÃÊ¤ÏÌµ°Õ¼±¤Ç¤â¡¢ËÜÌ¿½÷À­¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÀ¼¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃËÀ­¤¬ËÜÌ¿½÷À­¤Ë¤À¤±¸«¤»¤ë¡ÖÏÃ¤·Êý¤ÎÊÑ²½¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£À¼¤¬Äã¤¯Í¥¤·¤¯¤Ê¤ëËÜÌ¿½÷À­¤ÈÏÃ¤¹¤È¤­¡¢ÃËÀ­¤Ï¼«Á³¤ÈÀ¼¤¬Äã¤¯¡¢½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°Â¿´´¶¤äÀ¿¼Â¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÉ½¤ì¡£Í§¿Í¤äÆ±Î½¤ÈÏÃ¤¹»þ¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦¡¢²º¤ä¤«¤Ê¥È¡¼¥ó¤¬