¹Á¶è¡¦À¾ËãÉÛ¤ÇÌ©¤«¤Ë¥¦¥ï¥µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëBAR¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÈTOUGH COOKIES¡Ê¥¿¥Õ¥¯¥Ã¥­¡¼¥º¡Ë¡É¡£½÷À­µÒ¤·¤«Æþ¤ì¤º¡¢´ÇÈÄ¤â¤Ê¤¤¡¢¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ê¥¾Â¿¤­Å¹¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÅ¹¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿½÷À­¤Ï¡¢¡È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡É¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¿¥Õ¥¯¥Ã¥­¡¼¤È¤Ï¡¢¡È³ú¤á¤Ê¤¤Äø¤«¤¿¤¤¥¯¥Ã¥­¡¼¡É¤«¤é¡¢¥¿¥Õ¤Ê½÷À­¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£▶Á°²ó¡§¡Ö¹¥¤­¤À¤«¤éÊÌ¤ì¤ë¡Ä¡×¤½¤¦·èÃÇ¤·¤¿½÷¡£¤·¤«¤·10Ç¯¸åÃË¤ËºÆ²ñ