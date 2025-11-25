¡Ö¸µ¥«¥Î¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×Èà¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¤¿28ºÐ½÷¤Î¡¢Ê£»¨¤Ê¶»¤ÎÆâ
¹Á¶è¡¦À¾ËãÉÛ¤ÇÌ©¤«¤Ë¥¦¥ï¥µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëBAR¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÈTOUGH COOKIES¡Ê¥¿¥Õ¥¯¥Ã¥¡¼¥º¡Ë¡É¡£
½÷ÀµÒ¤·¤«Æþ¤ì¤º¡¢´ÇÈÄ¤â¤Ê¤¤¡¢¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ê¥¾Â¿¤Å¹¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÅ¹¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿½÷À¤Ï¡¢¡È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡É¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¿¥Õ¥¯¥Ã¥¡¼¤È¤Ï¡¢¡È³ú¤á¤Ê¤¤Äø¤«¤¿¤¤¥¯¥Ã¥¡¼¡É¤«¤é¡¢¥¿¥Õ¤Ê½÷À¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¡Äµ¯¤¤Ê¤¤ã¥À¥á¡©¡×
µ¤¤À¤ë¤²¤ÊÀ¼¤È¶¦¤Ë¡¢Âçµ±¤Ë¸å¤í¤«¤é¡¢¤Þ¤¿Êú¤¤¹¤¯¤á¤é¤ì¤¿¡£µ¯¤¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤¢¤È¾¯¤·¤À¤±¡¢¤È¼ó¶Ú¤ËÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¥¥¹¤ÎÍ¶ÏÇ¤Ë¡¢¤È¤â¤ß¤Ï1»þ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤«¤é²¿ÅÙ¤«¥Ù¥Ã¥É¤Ë°ú¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿»þ·×¤ò¸«¤ë¤ÈÄ«10»þÈ¾¡£15»þ¤ËTOUGH COOKIES¤Ë½Ð¶Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¤È¤â¤ß¤Ï»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³Î¤«Âçµ±¤Ï12»þ¤«¤é·ÃÈæ¼÷¤Ç¥é¥ó¥Á¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃæÌÜ¹õ¤Î¤È¤â¤ß¤Î²È¤«¤é¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ò»È¤¨¤Ð10Ê¬Äø¤ÇÃå¤¯¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤í¤½¤í¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤â¤¦µ¯¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡£ÀèÀ¸¤òÂÔ¤¿¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×
Ä«¤Ë¼å¤¤Âçµ±¤ÎÏÓ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²¿ÅÙ¤«¤Î¿È¤¸¤í¤®¤ÎËö¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤â¤ß¤Ï¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤¿¡£¤½¤Î²÷À²¤Î¸÷¤Ë¡¢Âçµ±¤¬ÂÌ¡¹¤ò¤³¤Í¤ë»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤ë¡£
¥é¥ó¥Á¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÁê¼ê¤Ï¥¥ç¥¦¥³¤Ç¡¢¶¦Æ±¼¹É®¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤é¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ò¤È¤â¤ß¤Ï¤¢¤¨¤ÆÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿ÅÙ¤«ÍÉ¤êµ¯¤³¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Âçµ±¤¬µ¯¤¾å¤¬¤ê¡¢¤È¤â¤ß¤Ï¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
ºÆÍè½µ¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤Î¤¿¤á¤Ë²ÙÊª¤ò¤Þ¤È¤á»Ï¤á¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ï¿ô¸Ä¤Î¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤¬¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«¤Î¶ì¼ê¤Ê°¦¤·¤¤ÃË¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤«¤é1Æü¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤ì¤¬Æü²Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢¤à¤ºáÚ¤¯¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡£¥À¥á¤«¤Ê¡©¡×
¤È¤â¤ß¤ÎÉô²°¤Î¹¹¿·¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Âçµ±¤Ë¤½¤¦Äó°Æ¤µ¤ì¡¢Æ±À³¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¿·¤·¤¤½»¤Þ¤¤¤Ï¡¢2¿Í¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¤Ë¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡¢Âçµ±¤¬Çã¤Ã¤¿Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÂçµ±¤Ï¡¢¤½¤ÎÎø°¦ÂÎ¼Á¤Ö¤ê¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È¡¢Æü¡¹¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¿´¤Ï¤È¤â¤ß¤Ç¡¢Âçµ±¤¬ÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÈà½÷¤À¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
Âçµ±¤¬·»¤ä»Ð¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤¦¡¢BAR¡¦Sneet¤Î¾ïÏ¢µÒ¤Ç¤¢¤ëÍºÂç¤ä°¦¡¢¤½¤·¤ÆÍ£°ì¤Î¿ÆÍ§¤À¤È²ñ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬Æ±µéÀ¸¤ÎÍ¦ÂÀ¤À¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¶¯¹ë½ÀÆ»Éô¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢½Ä¤Ë¤â²£¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥çÂÎ·¿¡Ê180cm¡¢100kgÄ¶¡Ë¤ÎÈà¤¬¡¢¤È¤â¤ß¤Ë²ñ¤¦¤Ê¤ê¡¢ÆÍÁ³µã¤»Ï¤á¤¿¤«¤é¶Ã¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢¤º¤Ã¤ÈÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤Îø°¦¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡Ä¡ÄÂçµ±¡¢¤Û¤ó¤Ã¤Ã¤È¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡¢º£ÅÙ¤³¤½Î¾ÁÛ¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡£¤·¤«¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤È¡ÄÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¡¡Á¡¢¥Þ¥¸¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×
¤¦¤ì¤·µã¤¤Ç¹æµã¤¹¤ë¿Í¡Ê¤·¤«¤â¤¤¤«¤Ä¤¤ÂçÃË¡Ë¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢ÌÌ¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤â¤ß¤Î²£¤Ç¡¢¤ä¤á¤í¤è¤È´é¤ò¤·¤«¤á¤¿Âçµ±¤â¤É¤³¤«Ëþ¹¹¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¡¢2¿Í¤Îå«¤Î½ã¿è¤µ¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¡¢Á¢¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£ÅÙ¡¢Éã¿Æ¤Ë¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âçµ±¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î1¿Í1¿Í¤Ë¡¢¡È¥ª¥ì¤ÎÂç¹¥¤¤ÊÈà½÷¡É¤À¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëÅÙ¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¡ÈÂçÀÚ¤Ê¿Í¡É¤ÎÃæ¤Î1¿Í¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Âçµ±¤ÎÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¼Â´¶¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡£
¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤Î¶¦Æ±¼¹É®¤ÎÏÃ¤¬Íè¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Îºî²È¤¬¥¥ç¥¦¥³¤µ¤ó¤Ç¡£¤È¤â¤ß¤¬¥¤¥ä¤Ê¤éÃÇ¤ë¡£¤À¤«¤é¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤´¤Þ¤«¤µ¤º¤ËËÜ²»¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×
Í¼¿©¤ò¿©¤Ù¤Ë¤Ç¤«¤±¤¿Çò¶â¤Î¥Ó¥¹¥È¥í¤Ç¡¢Âçµ±¤Ë¤½¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¤È¤â¤ß¤Ï¡¢ÌÌÇò¤½¤¦¤Ê»Å»ö¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÂ¨Åú¤Ç¤¤¿¡£
¤È¤â¤ß¤Ï¡¢¥¥ç¥¦¥³¤¬Âçµ±¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢¥¥ç¥¦¥³¤È¤ÎÌóÂ«¤ò¼é¤ê¡¢Âçµ±¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤â¤·¤ÆÇº¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Ð¥¦¥½¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Âçµ±¤Î¼«Ê¬¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò»î¤¹¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡½ Âçµ±¤ò»î¤¹É¬Í×¤Ê¤ó¤«¡¢¤Ê¤¤¡£
µ¿¤¤¿¼¤¯²²ÉÂ¤Ê¼«Ê¬¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¤È¤â¤ß¤Ï¡¢ËèÆü¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤ÈÉâ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¡£
¤ªÅò¤¬Ê¨¤¤¤¿²»¤Ë¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º´Ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¸ý¸µ¤ò°ú¤Äù¤á¤Ê¤¬¤é²Ð¤ò»ß¤á¤¿¤È¤¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Â²»¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£»þ·×¤ò¸«¤ë¤È11»þ¾¯¤·Á°¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ËÃÙ¤ì¤º¤ËºÑ¤ó¤À¤ÈÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤¦¡Á¡Ä¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¤È¤â¤ß¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡×
¤Þ¤ÀÌÜ³Ð¤á¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Î«¤ì¤¿À¼¤Ë¸å¤í¤«¤éÊú¤¤·¤á¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤à¤·¤í¡¢¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¤È¸«¾å¤²¤¿¤È¤â¤ß¤Î¿°¤Ë¡¢Í¥¤·¤¤¥¥¹¤¬Íî¤Á¡Ä¤ä¤¬¤Æ¤½¤ì¤Ï¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Ï¡¢ÃË½÷¤Îºî²È¤µ¤ó¡Ä¤Ä¤Þ¤ê¤ªÆó¿Í¤Ë¡¢1ÏÃ¤º¤Ä¤ò¸òÂå¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×
·ÃÈæ¼÷±Ø¶á¤¯¤Î¶ðÂôÄÌ¤ê±è¤¤¡£50Ç¯¤Û¤ÉÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ò¡¼ÀìÌç¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ç¡¢Âçµ±¤È¥¥ç¥¦¥³¡¢¤½¤·¤Æ±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëµÜËÜ¤Î3¿Í¤Ç¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯¡¢¥¥ç¥¦¥³ÀèÀ¸¤¬½ñ¤«¤ì¤¿Îø°¦±Ç²è¤òÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¡¢¼Ò²ñÇÉ¤Î¹üÂÀºîÉÊ¤òÍýµÍ¤Çºî¤é¤ì¤ëÀèÀ¸¤¬¡¢½é¡¹¤·¤¯¤ÆÉÔ´ïÍÑ¤Ê½ã°¦¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢
Í§ºäÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¯Îø¤ÎÉÁ¼Ì¤Ï¡¢¹Ô´Ö¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¿§µ¤¤¬¤¹¤´¤¤¡£¤µ¤¹¤¬¡¢¥â¥Æ¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤Ï¼ÂÂÎ¸³¤¬¥±¥¿°ã¤¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤Ä¤â´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºî¤ë»þ¤Ë¤ÏÀ§ÈóµÓËÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡È¥â¥Æ¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤òÈÝÄê¤»¤º¡¢¤¿¤À¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤ÈÈù¾Ð¤ó¤ÀÂçµ±¤Ë¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ê¤È¿´¤Ç¶ì¾Ð¤¤¤ò¤·¤¿¥¥ç¥¦¥³¤Ï¡¢µÜËÜ¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¡£
¡½ »ä¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤òÃÎ¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡¢¤Í¡£
¥¥ç¥¦¥³¤Ï´é¤Ë½Ð¤µ¤º¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡£µÜËÜ¤È¤Ï¿ô²ó»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÇ¯Îð¤Ï30ÂåÈ¾¤Ð¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£½éÂÐÌÌ¤Î»þ¤«¤é¡Ö¥¥ç¥¦¥³ÀèÀ¸¤È¤ª¸Æ¤Ó¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÉÒÏÓ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡ÄÂçµ±¤È¥¥ç¥¦¥³¤Î´Ø·¸¤òÃÎ¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÌÌÇò¤¬¤é¤ì¤Æ¤ÎÄó°Æ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¾¯¤·´ª¤°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡½ µÜËÜ¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£
¤½¤ÎÀ¿¼Â¤ÊÀ³Ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤È¿´¤ÇÏÍ¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤¿¿Í´Ö¤ÏË½¤«¤ì¤ëÉÔ°Â¤Ç²áÉÒ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤Ê¤È¥¥ç¥¦¥³¤Ï²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Ï¡¢¥¥ç¥¦¥³ÀèÀ¸¤Ë¤ÏÇ¯¾å¤ÎÃËÀ¤ËÎø¤ò¤·¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¥È¥¥á¥¤ò¡¢Í§ºä¤¯¤ó¤Ë¤Ï¤½¤Î½ã¿è¤ÊÁÛ¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÇ¯¾åÃËÀ¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤ò¡¢1ÏÃ¤º¤Ä¸ò¸ß¤Ë½ñ¤¤¤ÆÄº¤¤¿¤¯¤Æ¡£¤ª2¿Í¤Î¼ÂºÝ¤ÎÇ¯Îð¤È¥¥ã¥ê¥¢¤È¤ÏµÕ¤ÎÀßÄê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ÌÌÇò¤¤´ë²è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
µÜËÜ¤«¤é´ë²è½ñ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¥¥ç¥¦¥³¤â¤½¤ÎÀßÄê¤Ë¶½Ì£¤ò¤½¤½¤é¤ì¤¿¡£Ç¯¾å¤Î½÷À¡ÊÎã¤¨¤Ð¿ÍºÊ¡Ë¤ËÎø¤ò¤·¤ÆËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÇ¯²¼¤ÎÈþ¤·¤¤ÀÄÇ¯¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀßÄê¤ÏÉå¤ëÄø¸«¤Æ¤¤¿¤·¡¢Ç¯¾å¤Î½÷Àºî²È¤Ë¤Ï¤½¤ÎÉ½¸½¤òµá¤á¤é¤ì¤¬¤Á¤À¡£
¤±¤ì¤Éº£²ó¤ÏµÕ¡£¤·¤«¤â¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Âçµ±¤¬ÉÁ¤¯Í½Äê¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢¤·¤«¤â¡¢¡ÈÃÏÌ£¤Çºã¤¨¤Ê¤¤ÃæÇ¯¤ÎÃË¡É¤Ê¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÀè¤ËÂçµ±¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤ÈÊ¹¤¡¢Âçµ±¤Î¼ÂÎÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤À¤È¡¢¥¥ç¥¦¥³¤ÏÌ©¤«¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤âÍ½»»¤¬½áÂô¤Ë¤¢¤ëÄ¶Âçºî¤Ç¡¢Âçµ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ê¤ê¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ç¤·¤ã¤Ð¤ë¤Î¤â°ã¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¡ÖÍ§ºäÀèÀ¸¤¬»ä¤Ç¤¤¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤é¡×¤ÈµÜËÜ¤ËÅÁ¤¨¡¢ÁªÂò¤òÂçµ±¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¡¢¡ÖÍ§ºäÀèÀ¸¤¬¡¢À§Èó¡¢¥¥ç¥¦¥³ÀèÀ¸¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¤Æ¡¢Àµ¼°¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÊÌ¤ì¤¿Îø¿Í¤È»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡£Ì¤ÃÎ¤ÎÂÎ¸³¤Ê¤Î¤ËÃ¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤º¡¢¥Ð¥«¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥¥ç¥¦¥³¤ÏAI¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡£
¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¡£Â¿¤¯¤Î¿¦¾ì¤Ç¤ÏÎø°¦´Ø·¸¤äÇË¶É¤òÍýÍ³¤Ë»Å»ö¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤ì¤¿Îø¿Í¤ÈÆ±¤¸¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¡¢²ñ¼Ò¤ä¶È³¦¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢ÀìÌç¿¦Ê¬Ìî¤Ç¤ÏÉÑÈË¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½ ÀìÌç¿¦¤Ç¤ÏÉÑÈË¤Ëµ¯¤³¤ë¡¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£
¤Ç¤Ï¡¢¾å¼ê¤¯»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¤Ï¡©¤È¤â¿Ò¤Í¤¿¤¬¡¢´¶¾ð¤È¶ÈÌ³¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¤Ù¤¡¢¤È¤«¡¢¿¦¾ì¤Ç¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤É¤È¶ËÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÅú¤¨¤·¤«ÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¡Ä¤ª2¿Í¤ÎµÓËÜ¤òºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë´ÆÆÄ¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×
µÜËÜ¤Î»ëÀþ¤¬¥¥ç¥¦¥³¤Ë°Ü¤ê¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¤´ÁêÃÌ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¿ÀÌ¯¤Ê´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²ó¡ÄÌçÁÒ´ÆÆÄ¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
È¿¼ÍÅª¤ËÂçµ±¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¥ç¥¦¥³¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤ÇÅú¤¨¤¿Âçµ±¤Î´¶¾ð¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤¡£
¡Ö´û¤ËÉ×¤Ë¤Ï¡ÄÌçÁÒ¤Ë¤Ï´û¤ËÏÃ¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
µÜËÜ¤Ï¡¢¾¯¤·¤À¤±µ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤Ëð÷¤¤¤¿¡£
¡Öº£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤ËÇÛ¿®¤¹¤ì¤Ð¥´¡¼¥ë¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢ËÌÊÆ¤äÆîÊÆ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×10¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ë´ÆÆÄ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢²æ¡¹¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î°Õ¸þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£
ÌçÁÒ´ÆÆÄ¤ÏÀ¤³¦¤Î±Ç²èº×¤Ç¤âÂ¿¿ôÆþ¾Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËËÌÊÆ¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤âËþ¾ì°ìÃ×¤Ç¡Ä¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢Âè°ì´õË¾¤È¤·¤Æ¡¢ÌçÁÒ´ÆÆÄ¤òµó¤²¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¿ò´ÆÆÄ¤È¥¥ç¥¦¥³ÀèÀ¸¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª2¿Í¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âº£²ó¤Ï¡Ä¥¥ç¥¦¥³ÀèÀ¸¤¬¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
º£²ó¤ª2¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤Î¸ò´¹¤Î¤è¤¦¤Ê¼¹É®·Á¼°¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤ÎÎø¿´¤Ë¡¢Îø¿´¤ÇÊÖ¿®¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤Î±ýÉü¤Ë¤è¤Ã¤Æ²êÀ¸¤¨¤¿´¶¾ð¤¬µÓËÜ¤ËÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤ËÎø¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢À¸¡¹¤·¤¤É½¸½¤¬¸«¤¿¤¤¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ä¡×
¸ÀÍÕ¤ò¶èÀÚ¤Ã¤¿µÜËÜ¤¬¥¥ç¥¦¥³¤ò¸«¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êÉ×¤Ç¤¢¤ë¿ò¤¬´ÆÆÄ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¥ç¥¦¥³¤ÎÎø¿´¤ÎÉ½¸½¤ËÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¡¢µÜËÜ¤Ïº£¡¢¿ò¤¬´ÆÆÄ¤ÇÎÉ¤¤¤«¤ò¥¥ç¥¦¥³¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡½ Åª³°¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡£
É×ÉØ´Ø·¸¤¬¤È¤Ã¤¯¤ËÇËÃ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤µÜËÜ¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿ò¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤¤Þ¤º¤µ¤â±óÎ¸¤â¡¢¥¥ç¥¦¥³¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢´ÆÆÄ¤¬¿ò¤Ë¤Ê¤ì¤Ð½ñ¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤è¤ê¤â¡Ä¤ÈÂçµ±¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¤Ä¤Ä¡¢µÜËÜ¤Ë»ëÀþ¤òÌá¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÉ×¤È¤Î»Å»ö¤Ç¤â¡¢Á´¤¯±óÎ¸¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤·¡¢É½¸½¤ÎÀ©¸Â¤â¤Ê¤¯½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌçÁÒ¤È¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨¤½¤ì¤¬Îø°¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤Ç¤â¡×
¡½ Í§ºä¤¯¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
´ÆÆÄ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«Äó°Æ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÏÌçÁÒ´ÆÆÄ¤È¤´°ì½ï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¥ç¥¦¥³ÀèÀ¸¤¬µ¹¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿Âçµ±¤ÎÆ·¤ÏÀ¶¡¹¤·¤¯¡ÄÌÂ¤¤¤ä¸ÍÏÇ¤¤¤ÏÁ´¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
