髪を整えるその瞬間さえ、美しくありたい。そんな願いを叶える新アイテムが『ReFa（リファ）』から登場します。コームとミラーが一体となった「ReFa MARQUISE COMPACT（リファマーキスコンパクト）」は、スタイリッシュなデザインと機能性を兼ね備えた新感覚のビューティギア。手のひらに収まるサイズ感で、どこにいてもサロン級のツヤ髪と洗練をまとえます。 ReFa コンパクトで叶える「美しさと機能性」