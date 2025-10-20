ReFaから新登場♡美しさを持ち歩く「リファマーキスコンパクト」

髪を整えるその瞬間さえ、美しくありたい。そんな願いを叶える新アイテムが『ReFa（リファ）』から登場します。コームとミラーが一体となった「ReFa MARQUISE COMPACT（リファマーキスコンパクト）」は、スタイリッシュなデザインと機能性を兼ね備えた新感覚のビューティギア。手のひらに収まるサイズ感で、どこにいてもサロン級のツヤ髪と洗練をまとえます。

ReFa コンパクトで叶える「美しさと機能性」の融合

2025年11月15日（土）、ReFa GINZAにて先行発売される「ReFa MARQUISE COMPACT（リファマーキスコンパクト）」は、コームとミラーを一体化した新しい発想のコンパクト。

マグネットでしっかり固定される設計により、バッグの中でもかさばらず、持ち運びにも安心です。

実用性だけでなく、美しく磨き上げられたフォルムが魅力。お直しのひとときさえも、上品な仕草に変えてくれます♡

【ラブクロム×ポケモン】ピカチュウ・ニンフィア・ブラッキーが輝くコレクション♡

髪にやさしく、ツヤをまとう。ReFaのこだわり設計

「ReFa MARQUISE COMPACT」は、空力デザインに基づいた歯の形状で髪への摩擦を軽減。中央に向かってカーブを描く流線形の歯が、やわらかなあたりで髪を整えます。

また、表面には厚みのあるクロムコーティングを施し、静電気を効率よく拡散。コーミングのたびにツヤが増し、まとまりのある髪へと導きます。まるで風が髪を撫でるようなエアリーな使い心地が特徴です♪

お直し時間をアップデート。毎日に上質なツヤを

価格： 8,800円（税込）

シンプルで洗練されたデザインが特徴の「リファマーキスコンパクト」は、使うたびに気持ちまで整うようなアイテム。髪を梳かす仕草、鏡を見る瞬間、そのどれもが上品な時間に変わります。

ReFaならではの高い技術と美意識が詰め込まれたこのコンパクトは、自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりです。

発売日： 2025年11月15日（土）ReFa GINZAにて先行発売

全国販売： 2025年11月26日（水）より全国百貨店で発売

ReFa コンパクトで、日常に美の輝きを♡

忙しい日々のなかでも、自分を大切にするひとときを忘れずに。「ReFa MARQUISE COMPACT」は、髪も心も整える小さなラグジュアリー。

どこにいても輝くあなたをサポートしてくれる、新しい“お守りアイテム”です。バッグに忍ばせて、いつでもサロン帰りのようなツヤと洗練を手に入れて。