「2人目はいつの予定なの!?」と聞く伯母【漫画を読む】「2人目はいつの予定なの!?」と聞く伯母だが…!?ぺ子(@pntmaster)さんは、SNSやブログを中心に実話に基づいた作品をいくつも公開している。SNSに投稿された『原因は、俺…？』という作品はフォロワーさんの実体験を基に描かれ、注目を集めている。本作を紹介するとともに、不妊治療の経験がある作者に、本作を描いた感想などについても伺った。※この作品は事実に基づいたフィ