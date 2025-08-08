「気にせず穿ける」ハイコスパ・スタイルUPデニムもはや主流となったワイドデニムに隠れて、今じわじわと注目を集めつつあるのは「やや細めのストレート」。すっきりとした見た目ながら、気になる脚の形はカバーできるスタイルアップ力に優れたシルエットを手にとりやすい価格の中で厳選！知性を補う前後のセンタープレスMOUSSY“MVS CENTER PRESS STRAIGHT”ブルーストレートデニムパンツ／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）