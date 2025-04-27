来週（2025年4月28日〜5月4日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年4月21日〜4月27日｜総合運＆恋愛運TOP３『印象を大事にしていくと良いでしょう』｜総合運｜★★☆☆☆取っていく行動と周囲から見られる印象が違うことが多いようです。色々なことに真面目