着る場面や気分を問わず、「とりあえず」で手にとれるデニムを選ぶなら？着慣れている＝長く付き合うデニムだからこそ、不安要素のない頼れる1本を吟味。シーンレスなデニム＝「黒か白」デニムでも仕事に行ける、好感度の高い色といえばやっぱりモノトーン。たたずまいを美しく見せる形のよさや装いが洗練されるディテールにこだわって、大人っぽくキレイに着こなせるデニム選びをスタート。色落ちの少ないシンプルブラック黒ロ