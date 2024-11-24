服装がシンプルになればなるほど「なにで飾るか」がオシャレを高めるカギに。実用性も装飾性も、いまの服にとって都合がいい新たなバッグ選びをご提案。※（ ）内の数字はバッグのサイズで縦×横×マチ、単位はcmです（編集部調べ）。「キレイめな服装にとけ込む」スポーティなバッグナイロン素材やウエストバッグなど、スポーティな質感やフォルムのバッグ。キレイめなコーディネートのハズしとしても効果を発揮するほか、動き