1988年の誕生以来、ロマンティックで甘い雰囲気のデザインから女の子を中心に人気を博しているファッションブランド「mezzo piano(メゾ ピアノ)」。2023年に35周年のアニバーサリーイヤーを迎え、限定デザインのアイテムの販売やムック本を展開し、注目を集めてきた。【写真】「mezzo piano junio」の人気キャラクター“ベリエちゃん”をイメージしたプレートはブランドのキュートな世界観を再現そんな「mezzo piano」初となるコラ