¶áÇ¯¡¢»õ¼þÉÂ¶Ý¤¬ÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤ÉÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤È´ØÏ¢¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢°­¶Ì¶Ý¤Ï¸ý¤ÎÃæ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Á´¿È¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°­¶Ì¶Ý¤ÎÁý¿£¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£»õËá¤­¤Ë¤Ï»õ¥Ö¥é¥·¤È»õËá¤­Ê´¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»õ²Ê°å»Õ¤ÎÊõÅÄ¶³»ÒÀèÀ¸¤Ë¡¢»õËá¤­¥°¥Ã¥º¤ÎÀµ¤·¤¤Áª¤ÓÊý¤òÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û»õ¼þÉÂ¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡¢4¤Ä°Ê¾åÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È¡ÈÀÖ¿®¹æ¡É¢¡»õËá¤­¤ÏËè¿©¸å¤¬ÍýÁÛ¡¢Ìë¿²¤ëÁ°¤À¤±