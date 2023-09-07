ママの口紅をこっそり…大人の顔立ちに近づけるメイクをしたがるお子さんは多いかと思います。しかし、子どもに大人用の化粧品を使わせるのはリスクを伴います。では、何歳から許容して良いのでしょうか。この記事では、キッズメイクの年齢別ガイドと注意点を専門医の大和行男さんが解説します。子どもの好奇心や創造力を大切にしながら、親子で楽しくメイクを楽しみましょう。【画像】じ、じ、地まつげ…？ 生後8ヵ月の赤ちゃん
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