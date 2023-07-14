表情豊かで愛らしい柴犬のはちくんを主人公に、青森県での何気ない日常を切り取った映像が人気のYouTubeチャンネル「よりめのはちくん。」。毎日19時に更新されている動画は“素材のよさ”を生かしたシンプルな編集で、肩肘張らずにゆるく楽しめると好評！2023年7月現在で、チャンネル登録者数はなんと約27万人を誇っている。そんな「はちくん」がキャンプデビューするとのことで、チャンネル運営をするママさんに詳しく話を聞いた