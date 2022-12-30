2022年12月29日から、丸源ラーメン恒例の「丸源餃子福袋」が販売されました。事前予約していた筆者は、当日に即ゲット！飲食店系の福袋の中では、ダントツで買いやすくコスパも最強。まさに買って損なしの内容です。個数制限なし！丸源餃子福袋は、年末年始だけでなく年に何回か販売しています。筆者は今年の4月にも購入しましたが、内容・お得感は変わっていません。原材料やコストの高騰が続く中、税込1000円というリーズナブル