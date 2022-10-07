『セブン-イレブン』新作秋の味覚グルメ情報をお届け。旬の素材を使った期間限定商品が目白押し。お店で探してみてね！【セブン-イレブン】新作秋の味覚グルメ5選舞茸おこわおむすび秋の味覚「舞茸」を使用したおこわおむすび。《価格》130円（税込140.40円）《販売地域》全国さつまいもおこわおむすび秋の味覚「さつまいも」をおこわに仕立てた季節を感じるおむすび。《価格》140円（税込151.20円）《販売地域》全国アルポルト監