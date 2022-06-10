『セブン-イレブン』新作がっつり麺情報をお届け。ランチにぴったりな絶品麺が勢揃い。お店でチェックしてみてね♪【セブン-イレブン】新作がっつり麺5選サイミン 和風魚介だしハワイ風ヌードルハワイの代表的なローカルフードのサイミン。和風だしのスープと彩りの良い5種類の具材をトッピングした、ハワイ風ヌードルを楽しんで♪《発売日》6月7日（火）以降順次発売《価格》530円（税抜）《カロリー》370kcal《販売地域》北海道
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