人と人との付き合いに、ちょっとした勘違いはつきものです。とはいえ男性の「ただの優しさ」や「親近感」を愛情と勘違いすると、恋愛にとっては命取り。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者が期待して損したという「勘違いしないように気を付けたい、『男性の思わせぶりな態度』」をご紹介します。【１】デートに誘うわけではないが休日の予定を聞かれる「ただ休日の過ごし方が聞きたかったみたい（苦笑）」（２０代女性）な