嫉妬する彼氏がかわいい！彼の愛情を感じる「ヤキモチ」９パターン
「嫉妬深い男は嫌！」という女性は多そうですが、ちょっとしたヤキモチなら、恋の媚薬になることもあるでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「『私って愛されてる！』と嬉しくなった、彼氏のかわいいヤキモチ」を紹介します。
【１】「コイツは俺のもの」とばかりに、人前でベタベタする
「男友達と立ち話してたら、さりげなく手をつないできて…」（10代女性）というように、第三者の前で自分の存在を示したがる行動が、女性をドキドキさせるケースです。普段そっけないタイプであるほど、嫉妬がいとおしく映るかもしれません。
【２】「俺以外としゃべんな！」と、男友達との長電話にすねる
「『今の誰!?』っていちいちムッとするのが笑えます」（20代女性）というように、男友達へのジェラシーを上手に見せて、彼女に構ってもらう方法です。怒りをぶつけるのはやりすぎなので、電話を切った彼女を、後ろからぎゅっと抱きしめてささやくと効果的でしょう。
【３】「こいつ誰？」とSNSのやりとりを見てやたら詮索する
「私の周囲の男の人すべてが敵に見えるみたい。かわいいヤツ」（10代女性）というように、オンライン上のつきあいをいちいち気にする彼氏の振る舞いに、ときめきを覚える女性もいます。「SNSやめたら？」などと言うと束縛になるので、あくまでちょっと気にするくらいにしましょう。
【４】「俺とどっちが好きなの？」と男性の上司にライバル心を燃やす
「毎日会社で顔を合わせるのが『ずるい』んだそうです…（笑）」（20代女性）というように、しょうもないことをすねてみせることで、「愛らしい」と思わせてしまう作戦です。本気でふてくされると彼女も困ってしまうので、「○○さんよりデキる男になるから！」と宣言する程度にしておきましょう。
【５】「手出されなかった？」と、飲み会で遅くなっただけでオロオロする
「子犬のように駆け寄る彼氏をなでなでしたくなりました」（20代女性）というように、つぶらな瞳で心配する表情は、女性の胸をキュンとさせるようです。心配しつつも、「何かあったら、僕がいつでも駆けつけるからね！」と男気溢れる言葉を添えるとよいでしょう。
【６】「俺も一緒に過ごしたかった（涙）」と、学生時代の思い出に嫉妬する
「男女混合の合宿の思い出を語ったら、なんだか悲しそうで…」（20代女性）というように、過去の時間に嫉妬することで、どんなに彼女を愛しているのかを示すパターンです。妬きつつも「大学時代がどんな風だったか知りたい！」と耳を傾ければ、喜んで話してもらえるかもしれません。
【７】「俺以外の男の前でそんな格好するな」と、ミニスカを禁ずる
「『お前のかわいい姿は、俺だけのモノ！』とか言われます」（10代女性）というように、男性特有の独占欲を示すのも、ときには彼女を喜ばせるようです。とはいえ、「外ではメイク禁止」など、制限を設けすぎるのはやりすぎでしょう。
【８】「男もいるの？」と、飲み会のメンツを気にする
「『ちゃんと彼氏がいますって言うんだよ』とか念を押されます（笑）」（20代女性）というように、男性との接触を適度に気にすることで、愛の深さを感じさせるパターンです。しつこくするとウザがられてしまうので、「浮気しちゃだめだよ」と釘をさす程度にとどめておきましょう。
【９】「俺のほうがイケメンだろ！」と、テレビに映った俳優に張り合う
「『お前の好みのタイプの男には、相手が俳優だろうと歌手だろうと嫉妬する』って、なんか嬉しい」(10代女性)というように、テレビの中の存在にまで敵対心を燃やすいじらしさが、女心をくすぐるようです。ライバルをけなすのではなく、「俺のほうがいい男」と自分を上げるのが、かわいさを演出するポイントでしょう。
ヤキモチは愛情の裏返し。度がすぎるのはNGですが、後に引きずらない程度に表してみるのもよさそうです。（山田うみ）
【調査概要】
期間：2014年4月10日から15日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
