マクドナルド「北海道産じゃがペッパー月見」9．24発売！ 新テレビCMに香取慎吾が初登場
「マクドナルド」は、9月24日（木）から、秋の風物詩「月見ファミリー」第2弾商品として「北海道産じゃがペッパー月見」を、全国の店舗で発売。それに先駆けて9月22日（火）より、香取慎吾が初登場する新テレビCMが放映される。
【写真】香取慎吾が初登場！ 新作の魅力を伝える新テレビCM
■月見シリーズ初のじゃがいも
今回「月見バーガー」35周年を記念して発売される「北海道産じゃがペッパー月見」は、月見シリーズ初となる、じゃがいもを素材として使用した新作メニュー。
ゴロゴロとした北海道産じゃがいもを堪能できるバーガーは、たまごサラダのまろやかな味わいや、醤油の和の旨みを加え、ペッパーで後味にキレを持たせることでビーフパティとの相性を高めた、満足感のある一品に仕上げている。
そして新テレビCMは、「北海道産じゃがペッパー月見」を手にした香取が、仲間と共に“2度目の月見バーガー”を楽しむというストーリー。第1弾に引き続き木村カエラが歌う民謡「炭坑節」に合わせて第2弾の登場を印象的に伝える。
【写真】香取慎吾が初登場！ 新作の魅力を伝える新テレビCM
■月見シリーズ初のじゃがいも
今回「月見バーガー」35周年を記念して発売される「北海道産じゃがペッパー月見」は、月見シリーズ初となる、じゃがいもを素材として使用した新作メニュー。
そして新テレビCMは、「北海道産じゃがペッパー月見」を手にした香取が、仲間と共に“2度目の月見バーガー”を楽しむというストーリー。第1弾に引き続き木村カエラが歌う民謡「炭坑節」に合わせて第2弾の登場を印象的に伝える。