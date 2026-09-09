海外で大ピンチ!?帰国したいのに「出国不可」の宣告！旅先で起きた恐怖の実録に「怖っ」反響続々
【漫画】本編を読む
とある国の滞在中、地方の空港から首都へ戻ろうとしたら突然「出国不可」と宣告されてしまい…!?
世界各地を旅する漫画家の五箇野人( @gokayajin)さんのエッセイ漫画「海外の空港で出国不可を宣告された話。」に、読者から「怖っ」「ドキドキする」とSNS上で反響が集まっている。頭を抱えたくなるようなエピソードの紹介とともに、作者の五箇野人さんに体験の裏側を取材した。
中南米のある国で、首都へ戻るため地方空港を訪れた作者の五箇野人さん。しかし、カウンターでパスポートを確認されるやいなや「この国の入国スタンプがないけど、正規ルートで入国した？」と密入国を疑われてしまう。正規入国の証拠を提示して国内線での移動は許可されたものの、“入国スタンプがない”ため日本へ帰れないと告げられてしまう…。
本作「海外の空港で出国不可を宣告された話。」を描いたきっかけについて、五箇野人さんは「今後、旅をする方たちの参考になればと思い漫画で共有しました」と明かしてくれた。入国自体は問題なくできていたため、「まったく予想しておらず身構えていなかった分、衝撃が大きく感じました」と当時を振り返る。
そんな不測の事態が起きても、「これがいい出会いにつながる」と捉えるという五箇野人さん。トラブル直後は落ち込むものの、予定のズレが結果的にいい出会いを生んだ経験を思い出し、自然と前向きになれるそうだ。
こうした長編作品では、「印象に残っていること」が「ひとに届けたいこと」と直結していると考え、題材を選んでいるという。描き方については、「単純にずっとシリアスだと自分が疲れてしまう」との理由から、途中でボケっぽい場面を挟む工夫をしているそう。読者から寄せられた「ドキドキした」「よかった」といった反響や、トラブルへの対処が参考になったという声を受け、「描いてよかった」と喜びを語ってくれた。
異国の地で巻き起こる予測不能なトラブルを、緊張感たっぷりに描いた本作。ぜひチェックしてみてほしい！
取材協力：五箇野人(@gokayajin)
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