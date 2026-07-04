桃好き必見！タカノフルーツパーラーで、丸ごと桃スイーツやパフェ、サンドなど桃づくしの限定メニューが登場中
タカノフルーツパーラーは、2026年7月1日から順次、桃づくしの期間限定メニューを提供しています。
店舗ごとに異なるメニューに注目
丸ごと桃をのせたスイーツや、サンドウィッチやワッフルと組み合わせたものまで、様々なタイプの"桃メニュー"スイーツが登場中。
・新宿郄島屋店／シーズナルナイトプレート〜桃〜
BLTCサンドとワッフル、桃のミニパフェがワンプレートになった17時以降の夜限定メニューです。価格は2530円。
提供期間は7月1日から8月31日までです（平日限定・8月8日から16日は除く）。
桃のミニパフェとサンドウィッチ、さらにプレートにはミルフィーユや桃のショート、ジュースなど7種を様々な形で楽しめます。価格は4400円。
提供期間は7月1日から8月31日までです（平日限定・各日14時からの提供）。
・京急上大岡店／桃のフルーツサンドと桃のミニパフェ
桃のやさしい甘さと香りを感じるシンプルなフルーツサンドと、桃とソフトクリームを合わせたパフェのセット。
14時から提供される、1日20食限定メニューです。価格は2310円。
提供期間は7月1日から8月31日までです（平日限定・8月8日から16日は除く）。
・横浜郄島屋店／パフェ＆ワッフルセット〜桃とマンゴーとパイン
マンゴーゼリーやカスタード、ピーチグラニテの上に3種類のフルーツとソフトクリームを飾ったパフェと、ワッフルのセットです。
提供期間は7月1日から8月7日までです（平日限定・各日14時からの提供）。
・川越丸広店／桃のケーキパフェ
ピーチゼリー・カスタード・ソフトクリームなどを重ねたグラスに、桃の果肉と紅茶サワークリームケーキを飾った豪華なパフェです。価格は2420円。
提供期間は、7月1日から31日までです。
ピーチジャム・ホイップクリーム・スポンジというシンプルな構成で、桃のやさしい味わいをしっかりと堪能できる一品です。コーヒーまたは紅茶が付いて、価格は2200円。
提供期間は、7月1日から9月下旬までです。
・JR名古屋郄島屋店／丸ごと桃のデザート
桃の中にソフトクリーム・カシスムース・ラズベリーソースを詰めこみ、その下にはサブレとマスカルポーネカスタードパルフェをしのばせた贅沢な一品。インパクト大のビジュアルにも注目です。
価格は3300円。提供期間は7月15日から21日までです。
詳しくは、公式サイトから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部