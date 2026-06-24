【札幌コレクション 2026 S/S】ガーリーコーデでRay㋲が登場♡ 大盛り上がりのLIVEステージもCHECK！
5月17日に北海道で開催された『SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』。そこで今回は、Ray㋲たちのランウェイに加えて、スペシャルなLIVEステージの様子をたっぷりとレポートします！トレンドが詰まったガーリーコアなコーデや人気アーティストのステージをお見逃しなく♡
【SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER】RayステージREPORT
北海道最大のおしゃれの祭典！
この春も、札幌の街におしゃれ好きなみんなが大集合。
5月17日に開催された「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」では、人気アーティストによるライブステージや最新ファッションが集結したランウェイなど、わくわくが止まらない仕掛けがいっぱい！
大盛況のうちに幕を閉じたイベントの様子をたっぷりレポートします♡
Rayステージのテーマは『ガーリーコアパステル♡』
櫻井優衣も加わり、Rayステージもパワーアップ！レトロな小花柄やギンガムチェックに、ランジェリーライクなワンピなど、トレンドが詰まったカラフルな衣装に会場からは歓声が。
Cordinate 加藤ナナ
ふんわり広がるスカートが印象的なレトロワンピ
Cordinate 村瀬紗英
しゃれ感アップのポイントはミントグリーンジャケット
Cordinate 三浦理奈
キラリと光るサテンキャミが主役のランジェリーコア
Cordinate 本田紗来
カレッジライクなシャツコーデもお花で甘くデコレート
Cordinate 中川紅葉
どこかなつかしい小花柄でノスタルジックな甘さを表現
Cordinate 櫻井優衣
ポワンとしたシルエットのバルーンミニが印象的
LIVEステージも大盛り上がり！
アーティストステージのスタートを飾ったのは超ときめき♡宣伝部！一緒に踊って楽しめる楽曲メドレーで会場が大盛り上がりに。
続いて、Ray専属モデルでもある櫻井優衣が会場を沼落ちさせるキュートな歌声を披露。
大トリを飾ったのはIS:SUEの4人組。「THE FLASH GIRL」や「Phase」など人気曲を披露すると会場のボルテージは最高潮に
超ときめき♡宣伝部
ガールズパワーあふれる5人組
櫻井優衣
キュートすぎるソロステージ
IS:SUE
ライブのトリを務めた
スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／久保フユミ（ROI・中川、三浦分）、 Mien（Lila・加藤、本田分）、竹内春華（村瀬、櫻井分）モデル／村瀬紗英、三浦理奈、本田紗来、中川紅葉、櫻井優衣（以上本誌専属）、加藤ナナ
加藤ナナ
村瀬紗英
中川紅葉
三浦 理奈
Ray編集部 副編集長 小田和希子
本田紗来
櫻井優衣