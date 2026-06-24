【札幌コレクション 2026 S/S】ガーリーコーデでRay㋲が登場♡ 大盛り上がりのLIVEステージもCHECK！

5月17日に北海道で開催された『SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』。そこで今回は、Ray㋲たちのランウェイに加えて、スペシャルなLIVEステージの様子をたっぷりとレポートします！トレンドが詰まったガーリーコアなコーデや人気アーティストのステージをお見逃しなく♡

【SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER】RayステージREPORT 北海道最大のおしゃれの祭典！ この春も、札幌の街におしゃれ好きなみんなが大集合。 5月17日に開催された「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」では、人気アーティストによるライブステージや最新ファッションが集結したランウェイなど、わくわくが止まらない仕掛けがいっぱい！ 大盛況のうちに幕を閉じたイベントの様子をたっぷりレポートします♡

Rayステージのテーマは『ガーリーコアパステル♡』 櫻井優衣も加わり、Rayステージもパワーアップ！レトロな小花柄やギンガムチェックに、ランジェリーライクなワンピなど、トレンドが詰まったカラフルな衣装に会場からは歓声が。

Cordinate 加藤ナナ ふんわり広がるスカートが印象的なレトロワンピ ライトブルーギンガムチェックワンピース 6,590円、サンダル 8,990円／ともにZARA（ザラ）ヘアリボン、ソックス／ともにスタイリスト私物

Cordinate 村瀬紗英 しゃれ感アップのポイントはミントグリーンジャケット ミントグリーンジャケット 18,700円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 ワンピース 6,290円／ZARA（ザラ）だてめがね 2,200円／Birthdayroom（アンティローザ）ネックレス 6,930円／アビステ ブーツ 15,400円／rienda（バロックジャパンリミテッド）

Cordinate 三浦理奈 キラリと光るサテンキャミが主役のランジェリーコア イエローサテンキャミワンピース 20,900円／SORIN（SORIN ルミネエスト新宿店）ビジューTシャツ 6,710円／Andequal デニムパンツ 23,980円／M me eme（ファンメイク）イヤリング 7,920円／アビステ ブルーサンダル 13,200円／rienda（バロックジャパンリミテッド）

Cordinate 本田紗来 カレッジライクなシャツコーデもお花で甘くデコレート ブルーロゴニットトップス 11,000円／Darich（YSM）ミニスカート 8,690円／être loin シュシュ 3,520円／Carmelo（アンティローザ）ロングブーツ／スタイリスト私物

Cordinate 中川紅葉 どこかなつかしい小花柄でノスタルジックな甘さを表現 小花柄フリルキャミワンピース 14,960円／être loin イヤリング 25,300円／アビステ インナー、タイツ、パンプス／以上スタイリスト私物

Cordinate 櫻井優衣 ポワンとしたシルエットのバルーンミニが印象的 イエローパールつきショートジャケット 15,400円／rienda（バロックジャパンリミテッド）ビスチエ 16,500円／Andequal バルーンスカート 3,311円／Birthdayroom（アンティローザ）タイツ、パンプス／ともにスタイリスト私物

LIVEステージも大盛り上がり！ アーティストステージのスタートを飾ったのは超ときめき♡宣伝部！一緒に踊って楽しめる楽曲メドレーで会場が大盛り上がりに。 続いて、Ray専属モデルでもある櫻井優衣が会場を沼落ちさせるキュートな歌声を披露。 大トリを飾ったのはIS:SUEの4人組。「THE FLASH GIRL」や「Phase」など人気曲を披露すると会場のボルテージは最高潮に 超ときめき♡宣伝部 ガールズパワーあふれる5人組 櫻井優衣 キュートすぎるソロステージ IS:SUE ライブのトリを務めた スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／久保フユミ（ROI・中川、三浦分）、 Mien（Lila・加藤、本田分）、竹内春華（村瀬、櫻井分）モデル／村瀬紗英、三浦理奈、本田紗来、中川紅葉、櫻井優衣（以上本誌専属）、加藤ナナ

加藤ナナ

村瀬紗英

中川紅葉

三浦 理奈

Ray編集部 副編集長 小田和希子

本田紗来

櫻井優衣