ニューストップ > ライフスタイルニュース > 敬愛する作家のアンチを次々と殺した女。だが彼女がざんげしたいのは… 敬愛する作家のアンチを次々と殺した女。だが彼女がざんげしたいのは殺人ではなく…？／洋介犬さん傑作選 敬愛する作家のアンチを次々と殺した女。だが彼女がざんげしたいのは殺人ではなく…？／洋介犬さん傑作選 2026年6月24日 19時0分 Walkerplus リンクをコピーする みんなの感想は？ 【漫画】この漫画をはじめから読む人知れず抱えたざんげの告白や、人間の業を描く洋介犬さん。短いながらも心に残るサイコホラーの中から特に反響の大きかったものをまとめた『洋介犬さん傑作選』をお届けします。→『洋介犬さん傑作選』を最初から読む黒懺悔_2話_1黒懺悔_2話_2黒懺悔_2話_3黒懺悔_2話_4黒懺悔_2話_5黒懺悔_2話_6黒懺悔_2話_7黒懺悔_2話_8本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。著：洋介犬 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【漫画】この漫画をはじめから読む 【漫画】『怖いトモダチ』を読む 【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む[