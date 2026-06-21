「このお花でワンピースを作って！」珍客から難しいオーダー！デザイナーの元にやってきたお客様の正体は…？【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
好きな洋裁を仕事にしている藤野景子は、デザインやパターン、縫製までを1人で行う。昼夜問わず働いていたある日、突然、窓から朝顔の花が入ってきた。疲れすぎて、とうとう白昼夢まで見るようになったかと思った景子だが、そこには彼女しか見えない小さな小さな妖精がいた。X(旧：Twitter)から始まった4ページの漫画が連載を経て書籍化した脇田茜さん( @ekawata_kiw)の「妖精のおきゃくさま」を紹介する。
本作「妖精のおきゃくさま」は、妖精と人間の心を紡ぐファンタジー漫画。洋裁を仕事にしている主人公、藤野景子のアトリエには、たくさんの妖精たちが「私にも服を作って欲しい！」と集まってくる。本作の制作までの経緯について、作者の脇田茜さんは「趣味でX(旧：Twitter)で4ページ漫画として発表し好評だったので、連載の企画を出してみたところ、まずは短期連載が始まり、その後出版社を移籍して長編版を描くに至りました」と打ち明ける。
妖精の服を仕立てるという発想は「子供の頃、幼稚園で読んだくまのキャラクターが『朝顔の花で帽子を仕立てる』という絵本」からだと言う脇田さん。「いくら探しても見つからず、もう一度読みたいという思いから、本作を思いつきました」と話す。
また、作者の脇田さんは「ビーズ刺繍やレース、テキスタイルの模様、植物などはすべて手書きでコツコツ描いてますので、画面の圧が凄いところもあってウッとなるかもしれませんが、頑張って読んでみてほしいです」とこだわりポイントも教えてくれた。
本作を連載するにあたり「シリアスでドラマチックな展開」に描きなおしたと話す脇田さん。試し読みで「心を奪われた！」という人も多く、「温かい」「優しい気持ちになれる」と、根強いファンが多い作品だ。ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：脇田茜(@ekawata_kiw)
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