アジア限定NARSの新作登場♡花々に着想を得た幻想的な限定コレクション

NARSから、花々の美しさを閉じ込めたアジア限定・数量限定コレクション「FIND YOUR FLORAL」が2026年6月12日（金）より登場しました。パステルカラーを基調とした幻想的な色彩と、フローラルシルエットをあしらった特別なパッケージが魅力。クールにもウォームにも、自分らしい表情を楽しめるアイテムが揃い、毎日のメイク時間をより華やかに彩ってくれます♡

花のような彩りを楽しむ限定メイクアップ

今回のコレクションでは、目元・頬・唇を彩る限定カラーアイテムがラインアップ。やわらかなニュアンスカラーから華やかな発色まで、自由自在に組み合わせて楽しめます。

「NARS クワッドアイシャドー」は限定2種展開、税込価格7,700円。輝くピンクやアプリコット、マットなベージュやブラウンを組み合わせたパレットで、華やかさと立体感のある目元を演出します。

リキッドバインディングシステム*を採用し、なめらかな質感と高い密着感を実現しています。

*リキッドバインディングシステム：パウダーとリキッドを混合し、プレストしたもの。なめらかさや肌への密着感、発色を高めます。

「NARS ブラッシュ N」は限定2色、税込価格5,390円。クールトーンとウォームトーンの花びらのようなカラーが揃い、肌に自然な血色感と透明感をプラス。

16時間化粧もち（ヨレ）データ取得済みで、美しい発色が長時間続きます。

さらに「NARS アフターグロー リップシャイン」は限定2色、税込価格4,180円。うるおいとツヤを与えながら、花びらのような繊細な輝きを唇にプラス。華やかな印象を叶えるリップアイテムです。

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フローラルパッケージにも注目

機能性とデザイン性を兼ね備えた限定アイテムも見逃せません。

「NARS ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N」は限定1種、税込価格6,490円。フローラルモチーフをエンボス加工で施した特別仕様で、見た目の美しさも魅力です。

NARS独自のライト・リフレクティング・コンプレックス™*を配合し、光の反射によって小じわや毛穴を自然にぼかし、なめらかな肌印象へ導きます。

*海藻エキス[アスコフィルムノドスムエキス（なめらか成分）]、ポリネシアミネラル海水[海水（保湿成分）]、ライトアクティブ・マイクロプリズム［マイカ、酸化チタン、酸化鉄（光反射成分）]

また、「NARS ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション ケース 04971」は限定1種、税込価格2,640円。

ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション専用ケースとして登場し、華やかなフローラルデザインで持ち歩くたびに気分を高めてくれます。

※レフィル別売り

まとめ

この夏のNARS限定コレクション「FIND YOUR FLORAL」は、花々の美しさとアートのような世界観を楽しめる特別なラインアップです。

限定2種のアイシャドー、限定2色のブラッシュとリップシャイン、さらに限定デザインのセッティングパウダーとクッションファンデーションケースまで全5アイテム8種を展開。

アジア限定・数量限定のため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪毎日のメイクに、華やかなフローラルの彩りを取り入れてみませんか。