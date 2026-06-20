【ホラー】「え？なんで？」霊園を通った瞬間に起きた隣の女子の異変…。研修旅行中に起きた不思議な出来事【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
研修旅行であった友達の体験を漫画化した退屈健(@taikutsu1)さんの「宿泊研修にて」を紹介しよう。霊園を通過したとき、隣の女子に起きた奇妙な出来事。一体、何が起きたのだろうか？
■「あのとき、隣の子だけ様子がおかしかった…」
楽しいはずの研修旅行で、忘れられない出来事に遭遇した生徒がいた。
本作「宿泊研修にて」は、作者・退屈健さんが実際に聞いた体験談をもとに描いたホラー漫画で、クラスで向かった研修旅行のバスのなかで起きた少し不思議で背筋がひんやりするエピソードだ。
後ろの席では男子生徒たちが怖い話で盛り上がっていたが、そのとき、O君は隣に座るM子さんの異変に気づく。先ほどまで普通だった彼女が、なぜか涙を流していたのだ。周囲が心配して声を掛けると、M子さんは「霊園を通った瞬間、急に鳥肌が立って気づいたら涙が出ていた」と話したという。先生から「隣にいて何も感じなかったのか？」と聞かれたO君は「大丈夫です」と答えるものの、実は彼もまた、その瞬間に奇妙なものを目にしていた。
退屈さんは「不思議でちょっと怖い話として聞いたので、怖い雰囲気を出せるように気を付けました」と制作時を振り返る。また、印象的な“笑顔なのに怖い表情”についても、「不気味さを感じていただけるように描いた」と語ってくれた。
一体あのとき、M子さんに何が起きていたのか。そしてO君だけが見たものとは何だったのか。最後まで読むとじわじわと怖さが広がる本作「M子さん」を、ぜひ読んで欲しい。
取材協力：退屈健(@taikutsu1)
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