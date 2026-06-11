地球の“すみっこ”ってどんなとこ？すみっコぐらしと「大南極展」の限定コラボがかわいすぎる
リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなどのオリジナルキャラクターを生み出しているサンエックス株式会社は、2026年7月1日(水)〜9月27日(日)に日本科学未来館で開催される特別展「大南極展」の公式応援キャラクターに「すみっコぐらし」が就任したことを発表した。
【写真】南極観測隊の防寒服をまとった「すみっコ」たちがかわいすぎる...！
公式応援キャラクター就任を記念し、「すみっコぐらし特製ふにふにシール」セット券が2026年5月12日に販売されている。また、日本科学未来館「大南極展」のグッズショップでは、「大南極展×すみっコぐらし」オリジナルアイテムも販売される。
■日本の南極観測70周年を記念して、“本物の南極”を感じられる大南極展が開催！
未知なる極限の大地「南極」は、氷や空気、海、生きものの様子から、地球のことを深く知ることができる、とても大切な場所。日本は、70年もの間南極へ行き、研究を続けてきた。東京都の日本科学未来館で、南極観測70周年を記念して開催される特別展「大南極展」では、その成果を見て・さわって・体験して、南極の秘密を楽しく学ぶことができる。
南極に行った気分になれる大迫力の映像や、「ブリザード」と呼ばれる強い風が雪を舞い上げる現象を感じられる体験、地球環境の変化を記録している本物の南極の氷など、見どころが盛りだくさん。体験や展示を通して、南極地域観測隊の人々が、どんな場所で研究をしているのかもわかる。南極を知ることは、地球の今とこれからを知ること。ここから、ワクワクする科学の旅に出かけよう！
■限定ふにふにシールがセットになった入場券が販売中
コラボにあわせて「大南極展」の入場チケットに特別な「すみっコぐらし」のシールが付いてくるセット券も2026年5月12日から販売されている。セットのシールは人気の「ふにふにシール」仕様。南極観測隊の防寒服をまとった「すみっコ」たちの特別なイラストで製作された立体的な「ふにふにシール」はとてもキュートだ。ほかにも「こおったほこり」や「ゆきやま」など、寒い南極が思い起こされるキャラクターのイラストも登場している。シールの台紙も、オーロラをあしらったカラフルなデザインで、南極に想いを馳せるにはぴったりだ。シールの数には限りがあるので、早めの購入がおすすめ。
【「すみっコぐらし 特製ふにふにシール」セット券 詳細】
■価格：2500円
※「チケットぴあ」のみの販売です。
※「すみっコぐらし 特製 ふにふにシール」は展覧会入口にて引き換えです。
※「すみっコぐらし 特製ふにふにシール」の特設ショップでの販売はありません。
■「大南極展×すみっコぐらし」オリジナルグッズも販売予定
「大南極展」のグッズショップでは、「大南極展×すみっコぐらし」オリジナルアイテムも販売される。
■大南極展×すみっコぐらし ぶらさげぬいぐるみ(全5種・各1900円)
背中に国立極地研究所のロゴマークが入った南極観測隊の防寒服を着込んでいるしろくま、ぺんぎん？、とんかつ、ねこ、とかげの5種類のぶらさげぬいぐるみ。南極観測隊特別仕様だ。
※発売日は8月上旬を予定しています。「大南極展」の公式サイトにて後日発表されます。
■すみっコぐらしシリーズ ぬいポーチ(2500円)
ライトブルーとラメがポイントのユニークなぬいポーチ。上部にはオーロラ、下には氷をあしらった南極仕様のすみっコぐらしの特別イラストが入る。
※発売日は8月上旬を予定しています。「大南極展」の公式サイトにて後日発表されます。
■大南極展×すみっコぐらし クリアホルダー2枚セット(900円)
仲間たちが一堂に会する大南極展オリジナルイラスト。小さなすみっコたちが並んでいるバージョンと合わせ、2枚組での販売。
※7月1日(水)より「大南極展」グッズショップにて販売開始予定です。
■大南極展×すみっコぐらし チャーム付きボールペン(900円)
※7月1日(水)より「大南極展」グッズショップにて販売開始予定です。
■大南極展×すみっコぐらし オリジナルミニタオル(600円)
夏場の必須アイテム・ミニタオル。オーロラをベースにパステルカラーでまとめている。
※7月1日(水)より「大南極展」グッズショップにて販売開始予定です。
■すみっコぐらしシリーズ アクリルキーホルダー(全6種・各1200円)
しろくま、ぺんぎん？、とんかつ、ねこ、とかげの5種に加え、全員集合の1種を合わせた、全6種類のアクリルキーホルダー。それぞれ南極にまつわるキーアイテムを手にしている。
※7月1日(水)より「大南極展」グッズショップにて販売開始予定です。
■大南極展×すみっコぐらし オリジナルトートバッグ(1800円)
グッズや資料がたくさん入るトートバッグ。キャンバス地にさわやかなブルーで南極仕様のすみっコぐらしたちが描かれている。
※7月1日(水)より「大南極展」グッズショップにて販売開始予定です。
※商品はいずれも販売個数に制限を設ける場合があります。
※商品画像はいずれもイメージです。実際の商品と異なる場合があります。
南極の自然や科学の不思議に触れられる「大南極展」。この夏は、防寒服を身にまとったかわいい「すみっコ」たちと一緒に、地球の“すみっこ”の極寒の地・南極に広がる壮大なロマンを体感してみてはいかがだろうか。
■「大南極展」開催概要
展覧会名：特別展「大南極展」
会期：2026年7月1日(水)〜9月27日(日)
会場：日本科学未来館
住所：東京都江東区青海2-3-6
開館時間：10時〜17時(入場は閉館の30分前まで)
休館日：7月7日(火)、7月14日(火)、9月1日(火)、9月8日(火)、9月15日(火)
入場料金：
【大人(19歳以上)】2000円(1800円)
【18歳以下(小学生以上)】1300円(1100円)
【未就学児(3歳以上)】900円(700円)
※()内は前売価格です。
※2歳以下は無料です。
■「すみっコぐらし」とは
2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めている。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現している。
(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】南極観測隊の防寒服をまとった「すみっコ」たちがかわいすぎる...！
■日本の南極観測70周年を記念して、“本物の南極”を感じられる大南極展が開催！
未知なる極限の大地「南極」は、氷や空気、海、生きものの様子から、地球のことを深く知ることができる、とても大切な場所。日本は、70年もの間南極へ行き、研究を続けてきた。東京都の日本科学未来館で、南極観測70周年を記念して開催される特別展「大南極展」では、その成果を見て・さわって・体験して、南極の秘密を楽しく学ぶことができる。
南極に行った気分になれる大迫力の映像や、「ブリザード」と呼ばれる強い風が雪を舞い上げる現象を感じられる体験、地球環境の変化を記録している本物の南極の氷など、見どころが盛りだくさん。体験や展示を通して、南極地域観測隊の人々が、どんな場所で研究をしているのかもわかる。南極を知ることは、地球の今とこれからを知ること。ここから、ワクワクする科学の旅に出かけよう！
■限定ふにふにシールがセットになった入場券が販売中
コラボにあわせて「大南極展」の入場チケットに特別な「すみっコぐらし」のシールが付いてくるセット券も2026年5月12日から販売されている。セットのシールは人気の「ふにふにシール」仕様。南極観測隊の防寒服をまとった「すみっコ」たちの特別なイラストで製作された立体的な「ふにふにシール」はとてもキュートだ。ほかにも「こおったほこり」や「ゆきやま」など、寒い南極が思い起こされるキャラクターのイラストも登場している。シールの台紙も、オーロラをあしらったカラフルなデザインで、南極に想いを馳せるにはぴったりだ。シールの数には限りがあるので、早めの購入がおすすめ。
【「すみっコぐらし 特製ふにふにシール」セット券 詳細】
■価格：2500円
※「チケットぴあ」のみの販売です。
※「すみっコぐらし 特製 ふにふにシール」は展覧会入口にて引き換えです。
※「すみっコぐらし 特製ふにふにシール」の特設ショップでの販売はありません。
■「大南極展×すみっコぐらし」オリジナルグッズも販売予定
「大南極展」のグッズショップでは、「大南極展×すみっコぐらし」オリジナルアイテムも販売される。
■大南極展×すみっコぐらし ぶらさげぬいぐるみ(全5種・各1900円)
背中に国立極地研究所のロゴマークが入った南極観測隊の防寒服を着込んでいるしろくま、ぺんぎん？、とんかつ、ねこ、とかげの5種類のぶらさげぬいぐるみ。南極観測隊特別仕様だ。
※発売日は8月上旬を予定しています。「大南極展」の公式サイトにて後日発表されます。
■すみっコぐらしシリーズ ぬいポーチ(2500円)
ライトブルーとラメがポイントのユニークなぬいポーチ。上部にはオーロラ、下には氷をあしらった南極仕様のすみっコぐらしの特別イラストが入る。
※発売日は8月上旬を予定しています。「大南極展」の公式サイトにて後日発表されます。
■大南極展×すみっコぐらし クリアホルダー2枚セット(900円)
仲間たちが一堂に会する大南極展オリジナルイラスト。小さなすみっコたちが並んでいるバージョンと合わせ、2枚組での販売。
※7月1日(水)より「大南極展」グッズショップにて販売開始予定です。
■大南極展×すみっコぐらし チャーム付きボールペン(900円)
※7月1日(水)より「大南極展」グッズショップにて販売開始予定です。
■大南極展×すみっコぐらし オリジナルミニタオル(600円)
夏場の必須アイテム・ミニタオル。オーロラをベースにパステルカラーでまとめている。
※7月1日(水)より「大南極展」グッズショップにて販売開始予定です。
■すみっコぐらしシリーズ アクリルキーホルダー(全6種・各1200円)
しろくま、ぺんぎん？、とんかつ、ねこ、とかげの5種に加え、全員集合の1種を合わせた、全6種類のアクリルキーホルダー。それぞれ南極にまつわるキーアイテムを手にしている。
※7月1日(水)より「大南極展」グッズショップにて販売開始予定です。
■大南極展×すみっコぐらし オリジナルトートバッグ(1800円)
グッズや資料がたくさん入るトートバッグ。キャンバス地にさわやかなブルーで南極仕様のすみっコぐらしたちが描かれている。
※7月1日(水)より「大南極展」グッズショップにて販売開始予定です。
※商品はいずれも販売個数に制限を設ける場合があります。
※商品画像はいずれもイメージです。実際の商品と異なる場合があります。
南極の自然や科学の不思議に触れられる「大南極展」。この夏は、防寒服を身にまとったかわいい「すみっコ」たちと一緒に、地球の“すみっこ”の極寒の地・南極に広がる壮大なロマンを体感してみてはいかがだろうか。
■「大南極展」開催概要
展覧会名：特別展「大南極展」
会期：2026年7月1日(水)〜9月27日(日)
会場：日本科学未来館
住所：東京都江東区青海2-3-6
開館時間：10時〜17時(入場は閉館の30分前まで)
休館日：7月7日(火)、7月14日(火)、9月1日(火)、9月8日(火)、9月15日(火)
入場料金：
【大人(19歳以上)】2000円(1800円)
【18歳以下(小学生以上)】1300円(1100円)
【未就学児(3歳以上)】900円(700円)
※()内は前売価格です。
※2歳以下は無料です。
■「すみっコぐらし」とは
2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めている。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現している。
(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。