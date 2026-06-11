人気柴犬のはちくん、大好きなお散歩中にまさかの生き物に遭遇!?
表情豊かで愛らしい柴犬のはちくんを主人公に、青森県での何気ない日常を切り取った映像が人気のYouTubeチャンネル「よりめのはちくん。」。毎日20時に更新されている動画は“素材のよさ”を活かしたシンプルな編集で、肩肘張らずにゆるく楽しめると好評！2026年6月現在で、チャンネル登録者数はなんと28万人以上を誇っている。そんな「はちくん」は先日、お散歩中にある生き物に遭遇したのだとか。そこで、その日の様子をチャンネルを運営するママさんに聞いてみた！
【写真】たくさん待たされて、不貞腐れ気味のはちくん
--お散歩を待たされて、不貞腐れているはちくんがかわいらしかったです。やはり早く出かけたかったのでしょうか？
【はちくんママ】いつも私の準備をそばで待ってくれているのですが、この日はいつもよりだいぶ待たせてしまい、不貞腐れていましたね。朝の散歩は早く行きたいみたいで、朝食後からドアの前にずっとお座りして“行きたいオーラ”を出してます。
--昼のお散歩には妹柴のいちごが同行せず、はちくんのみでしたが、はちくんだけのお散歩に行くことはよくありますか？
【はちくんママ】いちごは散歩があまり好きではなく早く帰りたい派なので、はちのみで追加の散歩に行くことはわりと多いです。はちの場合は、たくさん歩かないと家の中でガウガウ言って荒れるので…。落ち着いてもらうためにも、散歩は長めに行くようにしています。
--お散歩中、ヘビに遭遇したそうですが、これまでもヘビに遭ったことはありましたか？また、ほかにも生き物に出遭うことはありますか？
【はちくんママ】近所にヘビが出ることはあまりなくて、前回遭遇したのも1〜2年前です。その時もヘビにいち早く気づいたのははちでしたが…怖そうにはしていなかったと思います。
散歩中に遭遇したことがあるのは、ほかにタヌキ、キツネ、白鳥、猫くらいでしょうか。動画も撮りたいのですが、遭遇した動物を撮るのはなかなか難しいですね。最近は、近所でクマの出没情報が出ているので、そこだけには遭遇しないように気を付けています。
--はちくんは、ヘビに果敢に向かって行っていましたが、怖くないのでしょうか？
【はちくんママ】ヘビに巻き付かれたとか噛まれたといった経験がないので、怖いものだと思わないのかもしれません。ウネウネ動いているのを見て、楽しそうと思っていそうです(笑)。接触することがあれば、もしかしたら怖がるようになるかもしれませんが…パパも私も爬虫類が苦手なので、近づかないように遠ざけちゃいますね。
--ありがとうございました！
取材協力：よりめのはちくん。( https://www.youtube.com/channel/UCMMhK-o0Txrl_a7ta4YvuQQ )
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--お散歩を待たされて、不貞腐れているはちくんがかわいらしかったです。やはり早く出かけたかったのでしょうか？
【はちくんママ】いつも私の準備をそばで待ってくれているのですが、この日はいつもよりだいぶ待たせてしまい、不貞腐れていましたね。朝の散歩は早く行きたいみたいで、朝食後からドアの前にずっとお座りして“行きたいオーラ”を出してます。
--昼のお散歩には妹柴のいちごが同行せず、はちくんのみでしたが、はちくんだけのお散歩に行くことはよくありますか？
【はちくんママ】いちごは散歩があまり好きではなく早く帰りたい派なので、はちのみで追加の散歩に行くことはわりと多いです。はちの場合は、たくさん歩かないと家の中でガウガウ言って荒れるので…。落ち着いてもらうためにも、散歩は長めに行くようにしています。
--お散歩中、ヘビに遭遇したそうですが、これまでもヘビに遭ったことはありましたか？また、ほかにも生き物に出遭うことはありますか？
【はちくんママ】近所にヘビが出ることはあまりなくて、前回遭遇したのも1〜2年前です。その時もヘビにいち早く気づいたのははちでしたが…怖そうにはしていなかったと思います。
散歩中に遭遇したことがあるのは、ほかにタヌキ、キツネ、白鳥、猫くらいでしょうか。動画も撮りたいのですが、遭遇した動物を撮るのはなかなか難しいですね。最近は、近所でクマの出没情報が出ているので、そこだけには遭遇しないように気を付けています。
--はちくんは、ヘビに果敢に向かって行っていましたが、怖くないのでしょうか？
【はちくんママ】ヘビに巻き付かれたとか噛まれたといった経験がないので、怖いものだと思わないのかもしれません。ウネウネ動いているのを見て、楽しそうと思っていそうです(笑)。接触することがあれば、もしかしたら怖がるようになるかもしれませんが…パパも私も爬虫類が苦手なので、近づかないように遠ざけちゃいますね。
--ありがとうございました！
取材協力：よりめのはちくん。( https://www.youtube.com/channel/UCMMhK-o0Txrl_a7ta4YvuQQ )
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