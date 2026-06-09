ネット予約完売続出！万博で話題を集めた「マイドオオキニ缶」とコラボした、ミャクミャク文具缶BOOKが6月3日発売
株式会社宝島社は、2025大阪・関西万博の公式ライセンス商品「マイドオオキニ缶」とコラボレーションしたTJ MOOK「ミャクミャク文具缶BOOK」(3290円)を2026年6月3日より発売。すでに重版が決定し、宝島社公式通販サイトでは現在8月下旬入荷分の予約を受け付け中だ。
【画像】「ミャクミャク文具缶BOOK」の内容を見る
■「マイドオオキニ缶」とのコラボ商品
「マイドオオキニ缶」は、太陽ノ塔洋菓子店が手がけた大阪・関西万博のお土産用クッキー缶で、会場では連日完売が続出した人気商品。ミャクミャクのイラストを描いた白と青色バージョンが販売されていた。
今回の「ミャクミャク文具缶BOOK」は、その缶をモチーフにした特別バージョンとなる。さわやかなエメラルドグリーンをベースに、ミャクミャクの総柄をあしらったデザインで、同商品のみの限定仕様だ。
■缶に収められた文具6種の内容
缶の中には、デイリー使いにうれしいミャクミャクデザインの文具6種がラインナップ。ホチキス、ハサミ、マスキングテープ、丸クリップ、付箋、ジッパーバッグがコンパクトに収められている。缶ケースは、文具入れとしてだけでなく、万博の思い出を入れる小物入れとしても活用できる。
■ネット書店では予約完売続出！
誌面では「マイドオオキニ缶」の魅力をはじめ、ミャクミャク公式グッズの紹介などファン必見の記事が掲載されている。また、宝島社の公式通販サイト「宝島チャンネル」での予約販売開始直後に完売となるほどの反響があり、書店でも早期完売が予想される注目のアイテムだ。
宝島社はこれまでにミャクミャク関連の書籍・ムックを複数刊行してきた。シリーズの累計発行部数は16万部を突破している。
大阪・関西万博のお土産として話題を集めた「マイドオオキニ缶」をモチーフにした同商品は、万博ファン・ミャクミャクファンにとって注目の一冊。万博の思い出とともに手元に置いてみてはいかが。
(C)Expo 2025
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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■「マイドオオキニ缶」とのコラボ商品
「マイドオオキニ缶」は、太陽ノ塔洋菓子店が手がけた大阪・関西万博のお土産用クッキー缶で、会場では連日完売が続出した人気商品。ミャクミャクのイラストを描いた白と青色バージョンが販売されていた。
■缶に収められた文具6種の内容
缶の中には、デイリー使いにうれしいミャクミャクデザインの文具6種がラインナップ。ホチキス、ハサミ、マスキングテープ、丸クリップ、付箋、ジッパーバッグがコンパクトに収められている。缶ケースは、文具入れとしてだけでなく、万博の思い出を入れる小物入れとしても活用できる。
■ネット書店では予約完売続出！
誌面では「マイドオオキニ缶」の魅力をはじめ、ミャクミャク公式グッズの紹介などファン必見の記事が掲載されている。また、宝島社の公式通販サイト「宝島チャンネル」での予約販売開始直後に完売となるほどの反響があり、書店でも早期完売が予想される注目のアイテムだ。
宝島社はこれまでにミャクミャク関連の書籍・ムックを複数刊行してきた。シリーズの累計発行部数は16万部を突破している。
大阪・関西万博のお土産として話題を集めた「マイドオオキニ缶」をモチーフにした同商品は、万博ファン・ミャクミャクファンにとって注目の一冊。万博の思い出とともに手元に置いてみてはいかが。
(C)Expo 2025
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