【射手座】週間タロット占い《来週：2026年6月1日〜6月7日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月1日〜6月7日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月25日〜5月31日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では自発的な行動を増やしましょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
周囲の人達と自分を比べてしまうことが多くなります。追いつかないといけない想いが大きいです。不安もありますが、迷いはないでしょう。仕事や公の場ではこれまでと立場が逆転するようなことが増えます。様々な人を助けたりお手本になったりすることもあるようです。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
いつもより環境が整って行きやすいです。相手との絆も深まりやすいでしょう。意識的に受け身にならないように気をつけていると良い時です。シングルの方は、恋愛相手を物色している人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の人間的な良さが滲み出る時です。
｜時期｜
6月1日 わからないことが増える ／ 6月4日 心を掴まれる
｜ラッキーアイテム｜
殺虫剤
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞