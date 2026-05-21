よみうりランドのプールWAIが6月27日オープン！夏なのに“あったか”な新プール「バブルオアシス」も登場
遊園地「よみうりランド」が、都内有数のレジャープール「プールWAI(Water Amusement Island)」を、2026年6月27日(土)から9月23日(祝)まで営業する。
【画像】新登場のあったかプール「バブルオアシス」(イメージ)
海外のリゾート地を思わせる場内では、毎年好評の「波のプール」や巨大ウォータースライダー「ジャイアントスカイリバー」、子どもに人気の「それいけ！アンパンマンプール」などを満喫できる。さらに、今シーズンは新プール「バブルオアシス」が登場！ここでは、各施設の魅力をたっぷり紹介しよう。
■5つのプールと8種のスライダーがそろう「プールWAI」
「プールWAI」には、渚のあるビーチ感覚の「波のプール」(水面積3323平方メートル)や、全長250メートルの「流れるプール」、泳ぎを存分に楽しめる「スイミングプール」など、バラエティ豊かなプールがそろう。
なかでも注目したいのが、巨大ウォータースライダー「ジャイアントスカイリバー」(700円/1人1回)。幅4メートル、長さ386メートル、高さ24.5メートルの水路を、4人乗りのゴムボートで一気に滑り降りるスリル満点のアトラクションだ。家族や友人同士でワイワイ楽しめるのもうれしい(利用制限：5歳以上、10歳未満は中学生以上の付添いが必要)。
そのほか、全長107メートルで最大勾配11度の「スラロームスライダー」や、全長41.5メートルで最大勾配28度の「直線スライダー」など、本格派スライダーも充実している。
■今年の目玉！夏なのに“あったか”な新プール「バブルオアシス」
今シーズンの一番の注目スポットは、新登場のあったかプール「バブルオアシス」。広さ100平方メートル、水深0.8メートルの円形プールで、壁面と床面から噴き出す細かな泡が水面いっぱいに広がる、癒やし空間だ。
昼は多彩なプールやイベントを楽しむ合間の休息に、夜はナイトプールのリゾート感の中で、遊び疲れた体を泡と温水がじんわりほぐしてくれる。
■子どもに大人気！「それいけ！アンパンマンプール」
小さな子どもがいるファミリーにうれしいのが、「それいけ！アンパンマンプール」。アンパンマンとその仲間たちをモチーフにした遊具や噴水が、こどもプールとその周辺に勢ぞろいする人気エリアだ。
滑り台は、ふわふわとした感触の「SLマンのふわふわスベリ台」と「かびるんるんの谷のスベリ台」の2種類を用意。「水遊びコーナー」では、アンパンマンとばいきんまんの顔を完成させる「顔合わせ」や、トランプのマークを回転させる「トランプマンとく〜るくる」など、参加型の遊具がそろう。
ほかにも、「ジャムおじさんのパンこうじょう」や「バイキンじょうの滝」、くじらのクータンとめいけんチーズの周りを、アンパンマンと仲間たちがぐるりと囲む「くじらのクータンのふんすい」など、アンパンマンの世界観を楽しめる仕掛けが盛りだくさん。プールデビューの子どもにもぴったりだ。
■夜は海外のリゾート地に早変わり！「ナイトプール」50日間開催
2026年7月11日(土)〜9月13日(日)の期間中、計50日間にわたって開催されるのが「ナイトプール」(遊泳時間17時15分〜20時30分、入場は17時〜)。日焼けや暑さを気にせず遊べるうえ、ライトアップされたヤシの木やプールが、まるで海外のリゾート地のような幻想的な雰囲気を演出する。
「わいわいジャングル」を含めた全エリアが営業対象で、写真映えスポットとしても大好評。おしゃれな有料席やレンタルうきわなどもそろっており、夜ならではの特別な時間を過ごせる。
【ナイトプール料金】
おとな(18歳〜64歳)：2400円 ※特定日は+200円
中高生・小学生・未就学児(3歳以上)・シニア(65歳以上)：1700円 ※特定日は+100円
※特定日：2026年8月8日(土)〜16日(日)、22日(土)・23日(日)・29日(土)・30日(日)、9月5日(土)・12日(土)の計15日間
プールWAIの営業期間は2026年6月27日(土)〜9月23日(祝)で、期間中休場日あり。料金は混雑予想に応じて変動制となっており、開催日ごとの料金は公式サイトで確認を。
【窓口価格(プール入場＋遊園地入園)】
おとな(18歳〜64歳)：3400〜4000円
中高生：2700〜3200円
小学生・シニア(65歳以上)・未就学児(3歳以上)：2300〜2700円
公式オンライン「よみランCLUB」での前売り販売を利用すれば、窓口価格より200円〜400円お得になるので、事前購入がおすすめだ。
5つのプールと8種のスライダー、そして新登場の“あったか”プールが楽しめる「プールWAI」で、思い出に残る夏の1日を過ごしてみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】新登場のあったかプール「バブルオアシス」(イメージ)
海外のリゾート地を思わせる場内では、毎年好評の「波のプール」や巨大ウォータースライダー「ジャイアントスカイリバー」、子どもに人気の「それいけ！アンパンマンプール」などを満喫できる。さらに、今シーズンは新プール「バブルオアシス」が登場！ここでは、各施設の魅力をたっぷり紹介しよう。
■5つのプールと8種のスライダーがそろう「プールWAI」
「プールWAI」には、渚のあるビーチ感覚の「波のプール」(水面積3323平方メートル)や、全長250メートルの「流れるプール」、泳ぎを存分に楽しめる「スイミングプール」など、バラエティ豊かなプールがそろう。
なかでも注目したいのが、巨大ウォータースライダー「ジャイアントスカイリバー」(700円/1人1回)。幅4メートル、長さ386メートル、高さ24.5メートルの水路を、4人乗りのゴムボートで一気に滑り降りるスリル満点のアトラクションだ。家族や友人同士でワイワイ楽しめるのもうれしい(利用制限：5歳以上、10歳未満は中学生以上の付添いが必要)。
そのほか、全長107メートルで最大勾配11度の「スラロームスライダー」や、全長41.5メートルで最大勾配28度の「直線スライダー」など、本格派スライダーも充実している。
■今年の目玉！夏なのに“あったか”な新プール「バブルオアシス」
今シーズンの一番の注目スポットは、新登場のあったかプール「バブルオアシス」。広さ100平方メートル、水深0.8メートルの円形プールで、壁面と床面から噴き出す細かな泡が水面いっぱいに広がる、癒やし空間だ。
昼は多彩なプールやイベントを楽しむ合間の休息に、夜はナイトプールのリゾート感の中で、遊び疲れた体を泡と温水がじんわりほぐしてくれる。
■子どもに大人気！「それいけ！アンパンマンプール」
小さな子どもがいるファミリーにうれしいのが、「それいけ！アンパンマンプール」。アンパンマンとその仲間たちをモチーフにした遊具や噴水が、こどもプールとその周辺に勢ぞろいする人気エリアだ。
滑り台は、ふわふわとした感触の「SLマンのふわふわスベリ台」と「かびるんるんの谷のスベリ台」の2種類を用意。「水遊びコーナー」では、アンパンマンとばいきんまんの顔を完成させる「顔合わせ」や、トランプのマークを回転させる「トランプマンとく〜るくる」など、参加型の遊具がそろう。
ほかにも、「ジャムおじさんのパンこうじょう」や「バイキンじょうの滝」、くじらのクータンとめいけんチーズの周りを、アンパンマンと仲間たちがぐるりと囲む「くじらのクータンのふんすい」など、アンパンマンの世界観を楽しめる仕掛けが盛りだくさん。プールデビューの子どもにもぴったりだ。
■夜は海外のリゾート地に早変わり！「ナイトプール」50日間開催
2026年7月11日(土)〜9月13日(日)の期間中、計50日間にわたって開催されるのが「ナイトプール」(遊泳時間17時15分〜20時30分、入場は17時〜)。日焼けや暑さを気にせず遊べるうえ、ライトアップされたヤシの木やプールが、まるで海外のリゾート地のような幻想的な雰囲気を演出する。
「わいわいジャングル」を含めた全エリアが営業対象で、写真映えスポットとしても大好評。おしゃれな有料席やレンタルうきわなどもそろっており、夜ならではの特別な時間を過ごせる。
【ナイトプール料金】
おとな(18歳〜64歳)：2400円 ※特定日は+200円
中高生・小学生・未就学児(3歳以上)・シニア(65歳以上)：1700円 ※特定日は+100円
※特定日：2026年8月8日(土)〜16日(日)、22日(土)・23日(日)・29日(土)・30日(日)、9月5日(土)・12日(土)の計15日間
プールWAIの営業期間は2026年6月27日(土)〜9月23日(祝)で、期間中休場日あり。料金は混雑予想に応じて変動制となっており、開催日ごとの料金は公式サイトで確認を。
【窓口価格(プール入場＋遊園地入園)】
おとな(18歳〜64歳)：3400〜4000円
中高生：2700〜3200円
小学生・シニア(65歳以上)・未就学児(3歳以上)：2300〜2700円
公式オンライン「よみランCLUB」での前売り販売を利用すれば、窓口価格より200円〜400円お得になるので、事前購入がおすすめだ。
5つのプールと8種のスライダー、そして新登場の“あったか”プールが楽しめる「プールWAI」で、思い出に残る夏の1日を過ごしてみては。
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