ワンタッチでサッと飲める快適設計！軽量で持ち運びやすく、通勤・通学やお出かけにぴったりな【サーモス】ステンレスボトルをAmazonでチェック！軽くてスリムだからバッグにもすっきり！
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片手でラクラクオープン！忙しい毎日でもすぐに水分補給できる便利なワンタッチタイプ。【サーモス】軽量ボトルがAmazonで好評販売中！
累計出荷本数3,000万本を突破したサーモス史上最も売れているケータイマグがリニューアル。全パーツ食洗機対応で洗いやすく、新構造の飲み口でさらに飲みやすく。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力。
さらに飲みやすくなったフタと飲み口。新構造の飲み口でお手入れラクラク。
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超軽量コンパクトタイプ。ワンタッチ・オープン。スポーツ飲料OK。
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