街歩きから本格登山までこれ一つで完結。機能美を追求した【ミレー】の多用途バックパックがAmazonで販売中！
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旅先でも日常でも違和感なく馴染む。耐久性と快適性を両立した【ミレー】の万能デイパックがAmazonで販売中！
旅行や日常での使いやすさと、アウトドアにも耐えうる快適性を両立した多用途バックパック。すっきりとしたクリーンな外観で街歩きにも馴染みつつ、耐久性に優れた生地や安定感のある背面パネルなど、未知の世界を旅する人に必要な機能が凝縮されている。フランスの老舗メーカーが手掛けた、冒険を支える相棒だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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街歩きでも違和感のないすっきりとした外観が魅力。錠を取り付けられるジッパーや取り外し可能なウエストベルトなど、旅行先での利便性を高める工夫が随所に施されている。
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フロント中央や上部に多彩なポケットを配置。スマートフォンや地図、コンパスなどの小物をスマートに整理でき、必要な道具へ素早くアクセスできる高い収納力を備える。
背負ったままスマートフォンやICカードを取り出せる、折りたたみ式のストレッチチェストポケットを搭載。移動中もストレスなく必要なアイテムを手に取ることが可能だ。
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耐久性の高い生地を採用し、安定性と快適性を備えた背面パネルとショルダーハーネスを装備。サイドポケットやポールホルダーもあり、本格的なアウトドアにも対応する。
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旅行や日常での使いやすさと、アウトドアにも耐えうる快適性を両立した多用途バックパック。すっきりとしたクリーンな外観で街歩きにも馴染みつつ、耐久性に優れた生地や安定感のある背面パネルなど、未知の世界を旅する人に必要な機能が凝縮されている。フランスの老舗メーカーが手掛けた、冒険を支える相棒だ。
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