毎日の荷物をスマートに持ち運ぶ。機能美を追求した【リー】のリュックが、通勤通学の相棒としてAmazonで販売中！
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収納力と使い勝手を両立させた理想のバッグ。性別を問わず愛される【リー】のリュックが、今すぐAmazonで販売中！
タウンユースからカジュアルまで幅広く支持される【リー】から、大容量のリュックが登場した。27Lのメインルームは出し入れがしやすく、タブレットやノートPCを収納できる専用ポケットも完備。通学やジム、通勤など、あらゆるシーンで活躍する機能性を備えた、日々の生活に欠かせないアイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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27Lの大容量サイズを実現しており、教科書や着替えなどのかさばる荷物も余裕を持って収納できる。毎日の通学や部活、ジム通いにも最適な設計だ。
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内部にはタブレットやノートパソコンを安全に持ち運べるモバイル収納ポケットを装備。デジタルデバイスを日常的に持ち歩く現代のライフスタイルに寄り添う。
サイドにはペットボトルや折りたたみ傘を収納できるポケットを配置。必要な時にサッと取り出せるため、移動中の水分補給や急な雨にもスマートに対応できる。
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フロント部分には携帯電話や手帳などの小物を整理できるポケットを備えている。細かなアイテムを分けて収納できるため、バッグの中身が散らかる心配がない。
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