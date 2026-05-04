大人の休日を格上げする一着。歴史ある【ジェリー】の軽量ジャケットが、洗練された街着としてAmazonで販売中！
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機能美とトレンドの融合。アウトドアの名門【ジェリー】が手掛ける万能アウターが、今の季節に最適でAmazonで販売中！
エベレスト登頂を支えた歴史を持つ【ジェリー】から、街着に最適なフード付きジャケットが登場。アウトドアのノウハウを活かした軽量な着心地と、大人のきれいめカジュアルに馴染む配色切替が魅力だ。通勤から休日まで、幅広いシーンで活躍する万能な一着となっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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エベレスト登頂を支えた確かな品質を継承。過酷な環境で培われたアウトドアのノウハウを基盤に、ストリートのトレンドを融合させた機能的で洗練されたデザインが特徴だ。
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配色切替がさりげないアクセントとなり、シンプルすぎない印象を与える。スポーティーになりすぎない絶妙なバランスで、大人のきれいめカジュアルスタイルに自然に馴染む。
軽量でさらっと羽織れるため、長時間の着用でも快適。厚すぎず薄すぎない生地感は、春や秋の季節の変わり目に最適で、インナーを選ばず幅広く着回すことができる。
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デニムやスラックスと合わせれば、通勤や通学にも使える万能アウターに。黒パンツや細身のボトムと組み合わせることで、より大人っぽく落ち着いた雰囲気を演出できる。
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