掃除のストレスをゼロにする軽快さ。信頼の【マキタ】充電式クリーナーが毎日の家事を劇的に変える。Amazonで販売中！
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コードレスで家中どこでも手軽に。プロも認める【マキタ】の充電式クリーナーで快適な暮らしを手に入れる。Amazonで販売中！
日々の掃除をより手軽に。本機はバッテリ内蔵式の軽量コードレスクリーナーだ。10.8V2.0Ahのバッテリを搭載し、約15分の連続使用が可能。吸込仕事率21Wのパワフルな吸引力と、わずか0.93kgという軽さで、階段や高い場所の掃除も驚くほどスムーズに行える。使い勝手を追求した設計で、毎日の掃除がもっと快適になる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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わずか0.93kgの軽量ボディを実現。コードレス仕様のため、部屋から部屋への移動もスムーズで、階段や高い場所の掃除も腕への負担を抑えて軽快に行える。
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トリガスイッチを採用し、使いたい時だけ素早くON/OFFが可能。無駄なバッテリ消費を抑えつつ、充電やバッテリ切れをLEDランプで知らせる親切設計だ。
パイプロックボタン付きで、使用中にパイプが外れる心配がない。取り外しもボタンを押すだけの簡単操作で、ストレスフリーな掃除環境をサポートする。
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ゴミ捨てはカプセル部をひねって外すだけのシンプルな構造。集じん容量は560mLと十分なサイズを確保しており、メンテナンスの手間も最小限に抑えられる。
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