動きやすさと機能性を両立。現場で頼れる【バートル】の長袖ワークシャツは、快適な作業環境を支える一着としてAmazonで販売中！
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プロの現場に選ばれる高い実用性。【バートル】の長袖ワークシャツは、優れたストレッチ性と制電ケアを備えておりAmazonで販売中！
過酷な現場作業を支える、機能性に優れた春夏用長袖シャツ。伸縮性に優れたスーパーストレッチ素材を採用し、動きやすさを追求した。吸汗速乾性や制電ケア設計など、プロのニーズに応えるスペックを網羅。ユニセックス対応で、快適な着心地と高い収納力を両立した実用的な一着だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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伸縮率20%のスーパーストレッチ素材を採用。身体の動きを妨げない設計により、ハードな作業現場でもストレスを感じさせない快適な着心地を実現している。
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汗を素早く吸収して乾かす吸汗速乾機能を搭載。気温の高い季節や激しい動きを伴う作業でも、さらりとした肌触りをキープし、快適な着用感を維持する。
静電気によるトラブルを防ぐ制電ケア設計を採用。JIS T8118適合モデルであり、安全性が求められる現場環境でも安心して着用できる高い品質を誇る。
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収納力に優れたデザインが特徴。必要な道具をスマートに持ち運べるため、作業効率の向上をサポートする。機能とスタイルを兼ね備えた実用的なワークウェアだ。
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過酷な現場作業を支える、機能性に優れた春夏用長袖シャツ。伸縮性に優れたスーパーストレッチ素材を採用し、動きやすさを追求した。吸汗速乾性や制電ケア設計など、プロのニーズに応えるスペックを網羅。ユニセックス対応で、快適な着心地と高い収納力を両立した実用的な一着だ。
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