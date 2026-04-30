大人のスポーティを格上げする逸品。注目の【エムエルビー】長財布が洗練されたスタイルを演出しAmazonで販売中！
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さりげないロゴ刺繍が光る。上質な【エムエルビー】長財布で日常の持ち物をアップデートしてAmazonで販売中！
MLBから、高級感漂うシボ生地を採用した長財布が登場した。チームロゴをワンポイント刺繍で施したシンプルなデザインは、スポーティになり過ぎず、大人の日常使いに最適だ。便利なウォレットチェーンも付属しており、機能性とファッション性を両立させている。同素材の小物シリーズと揃えて使うのもおすすめだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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表面には高級感のあるシボ生地を採用している。手触りが良く、落ち着いた質感のため、カジュアルなシーンだけでなく幅広い場面で使いやすい仕上がりとなっている。
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チームロゴをあしらったワンポイント刺繍がデザインのアクセントだ。主張しすぎないシンプルな見た目で、飽きが来ず長く愛用できるアイテムとなっている。
実用性を高めるウォレットチェーンが標準で付属している。紛失防止に役立つだけでなく、ファッションのワンポイントとしてストリートな雰囲気を楽しめる。
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同じシボ生地を使用したコンパクトウォレットやコインケースも展開されている。シリーズで統一感を持たせることで、より洗練された小物使いが可能だ。
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