羽織るだけで洗練されたスタイルが完成する【プーマ】のスポーツパーカーは、日常使いに最適でAmazonで販売中！
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急な天候変化も安心の機能性を備えた【プーマ】のスポーツパーカーは、シンプルで着回し力抜群。Amazonで販売中！
ESSENTIALSコレクションから登場した、コットンポリエステル素材のフルジップジャケット。ワントーンの洗練されたデザインで、スポーツからアウトドア、普段使いまで幅広く活躍する。リサイクル素材を50%以上使用した環境に配慮した設計で、軽量かつ動きやすい一着だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ワントーンで統一されたシンプルかつベーシックなデザインが魅力。どんなコーディネートにも合わせやすく、洗練された印象をプラスする。
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フードには調節可能なドローコードを搭載。急な雨や風から首元をしっかりと守り、天候の変化にも柔軟に対応できる実用的な設計だ。
左右に配置された大きなポケットは収納力が高く、小物の持ち運びに便利。フルジップ仕様で体温調節も容易に行える機能的な一着だ。
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環境に配慮し、リサイクル素材を50%以上使用。フレンチテリー素材を採用したレギュラーフィットのシルエットで、快適な着心地を実現した。
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