木目とスチールが調和しておしゃれ！キャスター移動で、お掃除も模様替えも自由自在に【山善】のA4ファイルラックがAmazonに登場中‼
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重厚な書籍も、A4ファイルも。全体耐荷重40キログラムが支える【山善】のA4ファイルラックがAmazonに登場!
山善のA4ファイルラックは、機能美と利便性を高次元で融合させた、移動式のブックワゴンである。最大の特徴は、棚が斜め上を向いた独自の構造だ。椅子やソファに座ったままでも本のタイトルが確認しやすく、下段の出し入れもスムーズに行える。奥行き9センチメートルの仕切りを約6センチメートル間隔で設置できるため、本やファイルを倒すことなく整然と並べられ、見た目の美しさも維持できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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木目模様とスチールを組み合わせた洗練されたデザインは、どんなインテリアにも自然に馴染む。また、棚板1枚あたりの耐荷重は約20キログラム、全体では約40キログラムという極めて強固な作りを実現。
A4ファイルや雑誌だけでなく、歴史書や辞書といった重量のある書籍も安心して収められる。
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便利なキャスター付きで、本を満載した状態でも移動は極めて軽やかだ。掃除や模様替えの際もストレスを感じさせない。本体重量は9.5キログラムと扱いやすく、幅55センチメートル、高さ65.5センチメートルという絶妙なサイズ感は、デスクサイドやリビングの相棒として最適である。
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探す時間を短縮し、読書や仕事の効率を劇的に引き上げる。空間の質をアップデートし、知的な毎日をより快適にするための、今すぐ手に入れるべき一台だ。
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山善のA4ファイルラックは、機能美と利便性を高次元で融合させた、移動式のブックワゴンである。最大の特徴は、棚が斜め上を向いた独自の構造だ。椅子やソファに座ったままでも本のタイトルが確認しやすく、下段の出し入れもスムーズに行える。奥行き9センチメートルの仕切りを約6センチメートル間隔で設置できるため、本やファイルを倒すことなく整然と並べられ、見た目の美しさも維持できる。
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