毎日を快適に！スタイルに合わせて使い分けできる【コールマン】の2WAYバックパックトートがAmazonで販売中！
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シーンを選ばない万能性！メンズ・レディース問わず使える【コールマン】の多機能バッグがAmazonで販売中！
【コールマン】が提案する2WAYバックパックトートは、バックパックとしてもトートバッグとしても使える多機能なアイテムだ。メンズ・レディース問わずユニセックスで利用でき、容量は21L。日常使いからちょっとしたお出かけまで、幅広いシーンで活躍するだろう。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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このバッグの最大の魅力は、バックパックとトートバッグの2通りの使い方ができる点だ。シーンや荷物の量、その日の気分に合わせてスタイルを自在に変えられるため、非常に便利である。
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21Lという十分な容量を備えているため、普段使いはもちろん、通勤・通学やちょっとした旅行にも対応する。必要なものをしっかりと収納でき、荷物が多い日でも安心だ。
メンズ・レディース問わず、誰でも気軽に使えるユニセックスデザインが特徴だ。シンプルな見た目ながらも機能性を追求しており、幅広い層にフィットする汎用性の高さが魅力である。
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アウトドアカンパニーとしての知見が活かされており、日常使いはもちろん、アクティブなシーンでも活躍する耐久性と使いやすさを兼ね備えている。様々なライフスタイルに寄り添う設計だ。
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【コールマン】が提案する2WAYバックパックトートは、バックパックとしてもトートバッグとしても使える多機能なアイテムだ。メンズ・レディース問わずユニセックスで利用でき、容量は21L。日常使いからちょっとしたお出かけまで、幅広いシーンで活躍するだろう。
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