死角なしでいつでもあなたに安心を！【ユーフィ】の高性能防犯カメラがあなたの家を守る。Amazonで販売中！
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家族の安全を守る！【ユーフィ】の多機能防犯カメラで24時間見守り。Amazonで販売中！
【ユーフィ】の有線接続防犯カメラは、フルHD画質と360度撮影で広範囲をカバーする。独自技術PureColor Visionで夜間も鮮明なカラー撮影が可能だ。進化した音検知機能で不審者の接近をリアルタイム通知し、取り付けも簡単。ランニングコスト不要で、安心の防犯対策を実現する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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フルHD高画質と水平360度、垂直70度の広範囲撮影で死角をなくす。独自技術PureColor Visionにより、スポットライトなしでも夜間を鮮やかなカラーで記録し、細部まで見逃さない。
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進化した音検知機能は一般的なカメラよりカバーエリアが20%拡張され、遠くの音も正確に捉える。不審者の接近や赤ちゃんの泣き声をリアルタイムで通知し、AI自動追尾で動きを逃さない。
複雑な工事は不要で、台座をネジで固定するだけで設置が完了する。有線接続のため充電の心配がなく、メンテナンスも不要だ。屋外・屋内どちらでも直置き可能で場所を選ばない。
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クラウドではなくローカルストレージに暗号化されたデータを保存するため、ランニングコストは一切かからない。最大256GBのmicroSDカードに対応し、長期間の撮影データも安全に保管できる。
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