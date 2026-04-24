電池交換の手間なし！10気圧防水で水回りも安心！【シチズン】のシンプルな腕時計がAmazonに登場！
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着けているのを忘れる軽やかさ！10気圧防水で水回りも安心！【シチズン】のソーラー電源搭載の腕時計がAmazonに登場！
シチズンの腕時計(E02A-005VK)は、日本を代表する時計メーカーが展開する「Q&Q」ブランドのアナログソーラーモデルである。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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見やすさにこだわったシンプルな文字板には大きな数字が配置されており、瞬時に時刻を読み取ることができる。約43ミリのケースサイズはユニセックスモデルとして設計されており、男女を問わず幅広い層にフィットするボリューム感となっている。
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光発電によって駆動するソーラー電源機能を搭載しているため、定期的な電池交換を必要としない。太陽光や室内灯で充電しながら動き続けるため、メンテナンスの手間が大幅に軽減されている。フル充電時には約3.5ヶ月間駆動し、ムーブメントには信頼性の高い日本製を採用しているため、日常のあらゆる場面で正確な時を刻み続ける。
驚くほどの軽さと快適な装着感を実現している。汚れが気になった際に水洗いができる点も、清潔に使い続ける上で大きなメリットと言える。
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10気圧という高い防水性能を備えているため、水仕事やアウトドア、突然の雨にも気兼ねなく対応可能だ。電池切れの心配がない安心感と、着けていることを忘れるほどの軽やかさを体験してみてほしい。
着けているのを忘れる軽やかさ！10気圧防水で水回りも安心！【シチズン】のソーラー電源搭載の腕時計がAmazonに登場！
シチズンの腕時計(E02A-005VK)は、日本を代表する時計メーカーが展開する「Q&Q」ブランドのアナログソーラーモデルである。
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見やすさにこだわったシンプルな文字板には大きな数字が配置されており、瞬時に時刻を読み取ることができる。約43ミリのケースサイズはユニセックスモデルとして設計されており、男女を問わず幅広い層にフィットするボリューム感となっている。
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光発電によって駆動するソーラー電源機能を搭載しているため、定期的な電池交換を必要としない。太陽光や室内灯で充電しながら動き続けるため、メンテナンスの手間が大幅に軽減されている。フル充電時には約3.5ヶ月間駆動し、ムーブメントには信頼性の高い日本製を採用しているため、日常のあらゆる場面で正確な時を刻み続ける。
驚くほどの軽さと快適な装着感を実現している。汚れが気になった際に水洗いができる点も、清潔に使い続ける上で大きなメリットと言える。
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10気圧という高い防水性能を備えているため、水仕事やアウトドア、突然の雨にも気兼ねなく対応可能だ。電池切れの心配がない安心感と、着けていることを忘れるほどの軽やかさを体験してみてほしい。