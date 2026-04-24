いざという時も、いつものおいしさを。長期保存できる安心設計で、防災備蓄にもぴったりな個包装タイプ。【江崎グリコ】ビスコ保存缶（乳酸菌クリームサンドビスケット30枚入り）がAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
防災リュックに入れておきたい安心の一缶。長期保存OK＆個包装で分けやすく、いざという時にも便利。【江崎グリコ】ビスコ保存缶がAmazonで販売中！
たたかうチカラになる！つよさうみだすGCL1815乳酸菌と生きて腸に届くスポロ乳酸菌入りのサクッとしたミルククリームサンドビスケット。ミルクのやさしい甘みを家族みんなで楽しむことができる。カルシウム、ビタミンD、ビタミンB1、ビタミンB2もたっぷり。長期保存が可能で、保存食としてもOK。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
災害当日でも火や水を使わずに簡単に食べられる。開封すればすぐに食べられ、発災直後の備蓄食料におススメ。1袋にクリームサンドビスケットが5枚入っており、食べ分けにも便利（1缶に6袋入り）。缶にはフタも付いているので、複数回に分けて食べる事も可能。
ビスコ保存缶は、缶詰だから製造後5年間の賞味期限を実現。 防災対策用食品として長期保存できる。 5枚ずつ分包したものが6パック入っているため、家族でわけやすくなっている。
→【アイテム詳細を見る】
北海道産ミルクを使ったやさしい甘さのクリームサンドビスケット。
防災リュックに入れておきたい安心の一缶。長期保存OK＆個包装で分けやすく、いざという時にも便利。【江崎グリコ】ビスコ保存缶がAmazonで販売中！
たたかうチカラになる！つよさうみだすGCL1815乳酸菌と生きて腸に届くスポロ乳酸菌入りのサクッとしたミルククリームサンドビスケット。ミルクのやさしい甘みを家族みんなで楽しむことができる。カルシウム、ビタミンD、ビタミンB1、ビタミンB2もたっぷり。長期保存が可能で、保存食としてもOK。
→【アイテム詳細を見る】
災害当日でも火や水を使わずに簡単に食べられる。開封すればすぐに食べられ、発災直後の備蓄食料におススメ。1袋にクリームサンドビスケットが5枚入っており、食べ分けにも便利（1缶に6袋入り）。缶にはフタも付いているので、複数回に分けて食べる事も可能。
ビスコ保存缶は、缶詰だから製造後5年間の賞味期限を実現。 防災対策用食品として長期保存できる。 5枚ずつ分包したものが6パック入っているため、家族でわけやすくなっている。
→【アイテム詳細を見る】
北海道産ミルクを使ったやさしい甘さのクリームサンドビスケット。