ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

おうちで本格リフトケア！EMSの力で表情筋や頭皮にアプローチし、スッキリとした印象へ導く。【サロニア】リフトブラシがAmazonで好評販売中！

スクリーンショット 2025-07-22 000154


独自のEMS周波で筋肉を刺激し、頭皮・表情筋・ボディと全身に使えるEMSリフトブラシ。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-07-22 000337


独自のブレンド波形EMSで筋肉を刺激し、これ一本で全身ケア。

スクリーンショット 2025-07-22 000347


3Dピンがフィット。EMSを深部までムラなく届けることができる。“筋トレ“と同時に温め、筋肉をしっかり動かしてアプローチ。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-07-22 000440


防水設計(IPX5)。お風呂上がりの濡れた状態やスキンケア中にながら時短ケア。