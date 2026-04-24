触れるたびにキュッと引き締まる感覚！EMSの電気刺激で顔も頭皮もすっきりケア、自宅で手軽にリフトアップ習慣を。【サロニア】EMSリフトブラシがAmazon限定で販売中！
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おうちで本格リフトケア！EMSの力で表情筋や頭皮にアプローチし、スッキリとした印象へ導く。【サロニア】リフトブラシがAmazonで好評販売中！
独自のEMS周波で筋肉を刺激し、頭皮・表情筋・ボディと全身に使えるEMSリフトブラシ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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独自のブレンド波形EMSで筋肉を刺激し、これ一本で全身ケア。
3Dピンがフィット。EMSを深部までムラなく届けることができる。“筋トレ“と同時に温め、筋肉をしっかり動かしてアプローチ。
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防水設計(IPX5)。お風呂上がりの濡れた状態やスキンケア中にながら時短ケア。
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