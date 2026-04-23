上質な眠りをもっと身近に。寝室にホテルのような落ち着きと高級感をプラスする、モダンデザイン＆高機能設計。【ジヌス】クイーンベッドフレームがAmazonで販売中！寝室の印象を格上げしよう♪
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寝る時間が楽しみになる空間へ。シンプルで洗練されたデザインが、まるでホテルのようなリラックス空間を演出。【ジヌス】クイーンベッドフレームがAmazonで登場！今すぐチェックしてみよう！
ZINUSのメタルベッドフレーム【Lottie Upholstered Platform】シリーズ。頑丈なメタルフレームを、すのこと布張りフレームでモダンなデザイン。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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立体感のあるもこもこしたヘッドボードがラグジュアリーな空間を演出。ホテルライクなデザインの布張りベッドフレーム。ヘッドボードのスクエアステッチが、お部屋に上品な印象を与える。
空間を有効活用、ベッド下に十分な収納スペース。お洋服や寝具の収納に活用できる。
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ファブリックの持つ風合いや温もりを追求した落ち着いた雰囲気のベッドフレーム。また、通気性のよいすのこ構造でフレームには防音テープと滑り止めテープ貼付し、静かな睡眠をサポート。
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