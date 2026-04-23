春の紫外線からSPF50+でしっかり守る！顔・髪・全身これ一本でOKの万能UVケア。【資生堂】アネッサUVスプレーがAmazonから絶賛販売中！
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ベタつかず快適！SPF50+でしっかりガードしながら軽やかな使い心地。【資生堂】アネッサUVスプレーがAmazonから絶賛販売中！
シュッと手軽に塗りなおし可能。髪にも使えて、素早くUVケアする、さらさらスキンケアUVスプレー。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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汗・水、そして空気中の水分でUVブロック膜が強くなる技術搭載。
きめ細かいミスト状で肌に均一に密着。スーパーウォータープルーフ。
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せっけんで落とせる。耐こすれ。 顔・からだ・髪用。
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